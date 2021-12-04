https://ria.ru/20211204/derbent-1762216700.html
В Дербенте ищут мужчину, "прокатившего" полицейского на капоте машины
В Дербенте ищут мужчину, "прокатившего" полицейского на капоте машины - РИА Новости, 04.12.2021
В Дербенте ищут мужчину, "прокатившего" полицейского на капоте машины
Полиция Дагестана разыскивает водителя автомобиля, который совершил наезд на полицейского в Дербенте, его личность установлена, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T23:47
2021-12-04T23:47
2021-12-04T23:47
происшествия
дербент
авто
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 4 дек – РИА Новости. Полиция Дагестана разыскивает водителя автомобиля, который совершил наезд на полицейского в Дербенте, его личность установлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.Ранее в соцсетях распространились ролики, на которых видно, что сотрудник правопорядка в Дербенте потребовал от водителя остановить машину, однако автомобилист проигнорировал требование полицейского. Он нажал на газ и "прокатил" стража порядка на капоте."Он (автомобилист-нарушитель - ред.) установлен и сейчас его ищут для доставления в отдел полиции. Он не подчинился законному требованию полиции, дальше выясним", – сообщил собеседник.
https://ria.ru/20211204/dtp-1762196439.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, дербент, авто, республика дагестан
В Дербенте ищут мужчину, "прокатившего" полицейского на капоте машины
В Дербенте разыскивают мужчину, "прокатившего" полицейского на капоте автомобиля