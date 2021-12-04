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Умер экс-депутат Госдумы Борис Мисник

Умер экс-депутат Госдумы Борис Мисник - РИА Новости, 04.12.2021

Умер экс-депутат Госдумы Борис Мисник

Скончался координатор Федерального политкомитета "Яблока", депутат Госдумы второго созыва Борис Мисник, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T21:02

2021-12-04T21:02

2021-12-04T21:11

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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Скончался координатор Федерального политкомитета "Яблока", депутат Госдумы второго созыва Борис Мисник, сообщили в пресс-службе партии."4 декабря после тяжелой и продолжительной болезни не стало координатора Федерального политического комитета партии "Яблоко" Бориса Григорьевича Мисника. Ему было 83 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что Борис Мисник участник Конституционного совещания (1993), депутат Госдумы второго созыва (фракция "Яблоко"), председатель Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока (1995-1999).С 2001 года входил в руководящие органы партии "Яблоко". В 2004-2008 годах руководил Центральным аппаратом партии.С 2008 года бессменный координатор Федерального политического комитета партии.Прощание с Борисом Мисником пройдет во вторник, 7 декабря.

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политика, госдума рф, яблоко, дальний восток