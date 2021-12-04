https://ria.ru/20211204/misnik-1762208852.html
Умер экс-депутат Госдумы Борис Мисник
Умер экс-депутат Госдумы Борис Мисник - РИА Новости, 04.12.2021
Умер экс-депутат Госдумы Борис Мисник
Скончался координатор Федерального политкомитета "Яблока", депутат Госдумы второго созыва Борис Мисник, сообщили в пресс-службе партии. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T21:02
2021-12-04T21:02
2021-12-04T21:11
политика
госдума рф
яблоко
дальний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762209252_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_37bc8b1b404d79e038b67d0e3ab3e771.jpg
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Скончался координатор Федерального политкомитета "Яблока", депутат Госдумы второго созыва Борис Мисник, сообщили в пресс-службе партии."4 декабря после тяжелой и продолжительной болезни не стало координатора Федерального политического комитета партии "Яблоко" Бориса Григорьевича Мисника. Ему было 83 года", - говорится в сообщении.Отмечается, что Борис Мисник участник Конституционного совещания (1993), депутат Госдумы второго созыва (фракция "Яблоко"), председатель Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока (1995-1999).С 2001 года входил в руководящие органы партии "Яблоко". В 2004-2008 годах руководил Центральным аппаратом партии.С 2008 года бессменный координатор Федерального политического комитета партии.Прощание с Борисом Мисником пройдет во вторник, 7 декабря.
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762209222_0:440:2047:1975_1920x0_80_0_0_e3dc70c2d16eb1cbb1b44ab14c8c9642.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, яблоко, дальний восток
21:02 04.12.2021 (обновлено: 21:11 04.12.2021)
Умер экс-депутат Госдумы Борис Мисник
Умер координатор Федерального политкомитета "Яблока" Борис Мисник
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости.
Скончался координатор Федерального политкомитета "Яблока", депутат Госдумы
второго созыва Борис Мисник, сообщили в пресс-службе партии.
"4 декабря после тяжелой и продолжительной болезни не стало координатора Федерального политического комитета партии "Яблоко
" Бориса Григорьевича Мисника. Ему было 83 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Борис Мисник участник Конституционного совещания (1993), депутат Госдумы второго созыва (фракция "Яблоко"), председатель Комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока (1995-1999).
С 2001 года входил в руководящие органы партии "Яблоко". В 2004-2008 годах руководил Центральным аппаратом партии.
С 2008 года бессменный координатор Федерального политического комитета партии.
Прощание с Борисом Мисником пройдет во вторник, 7 декабря.