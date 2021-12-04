https://ria.ru/20211204/samolet-1762214086.html

Мужчина дважды избежал смерти за несколько минут

Пожилой немец спас самолет от падения необычным способом - РИА Новости, 04.12.2021

Мужчина дважды избежал смерти за несколько минут

Житель Германии посадил одномоторный самолет на мосту и столкнулся с грузовиком, следует из сообщения, опубликованного пресс-службой полиции города Пирмазенс. РИА Новости, 04.12.2021

2021-12-04T22:46

2021-12-04T22:46

2021-12-04T22:46

в мире

германия

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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Житель Германии посадил одномоторный самолет на мосту и столкнулся с грузовиком, следует из сообщения, опубликованного пресс-службой полиции города Пирмазенс.Пилоту было 72 года. Как отметили в правоохранительных органах, во время происшествия мужчина внезапно понял, что воздушное судно находится в аварийном состоянии, и принял решение срочно посадить его на участок автобана высотой около ста метров.Экстренная посадка спровоцировала ДТП, самолет столкнулся с грузовиком. Пилот получил легкие травмы, водитель не пострадал, однако был напуган.Сейчас, согласно сообщению полиции в Twitter, движение на трассе полностью восстановлено.

https://ria.ru/20210813/ulyanovsk-1745661767.html

германия

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в мире, германия