https://ria.ru/20211204/samolet-1762214086.html
Мужчина дважды избежал смерти за несколько минут
Пожилой немец спас самолет от падения необычным способом - РИА Новости, 04.12.2021
Мужчина дважды избежал смерти за несколько минут
Житель Германии посадил одномоторный самолет на мосту и столкнулся с грузовиком, следует из сообщения, опубликованного пресс-службой полиции города Пирмазенс. РИА Новости, 04.12.2021
2021-12-04T22:46
2021-12-04T22:46
2021-12-04T22:46
в мире
германия
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Житель Германии посадил одномоторный самолет на мосту и столкнулся с грузовиком, следует из сообщения, опубликованного пресс-службой полиции города Пирмазенс.Пилоту было 72 года. Как отметили в правоохранительных органах, во время происшествия мужчина внезапно понял, что воздушное судно находится в аварийном состоянии, и принял решение срочно посадить его на участок автобана высотой около ста метров.Экстренная посадка спровоцировала ДТП, самолет столкнулся с грузовиком. Пилот получил легкие травмы, водитель не пострадал, однако был напуган.Сейчас, согласно сообщению полиции в Twitter, движение на трассе полностью восстановлено.
https://ria.ru/20210813/ulyanovsk-1745661767.html
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в мире, германия
Пожилой немец спас самолет от падения необычным способом
Немец посадил одномоторный самолет на мост и столкнулся с грузовиком