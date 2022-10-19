Рейтинг@Mail.ru
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" передал новый снимок "Столпов Творения" - РИА Новости, 19.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221019/snimok-1825238297.html
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" передал новый снимок "Столпов Творения"
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" передал новый снимок "Столпов Творения" - РИА Новости, 19.10.2022
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" передал новый снимок "Столпов Творения"
Космической телескоп "Джеймс Уэбб" передал ученым новые снимки "Столпов Творения" - скопления межзвездного газа и пыли из туманности Орел, сообщило НАСА в... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T22:32
2022-10-19T22:32
космос - риа наука
наса
хаббл
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825224998_0:506:1155:1156_1920x0_80_0_0_d150c969c7cb233505092196c350b3a8.png
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Космической телескоп "Джеймс Уэбб" передал ученым новые снимки "Столпов Творения" - скопления межзвездного газа и пыли из туманности Орел, сообщило НАСА в среду.Снимок скопления, которое получило название "Столпы Творения" вскоре после их открытия телескопом "Хаббл" в 1995 году, представляет "очень детальный ландшафт, в котором в плотных облаках газа и пыли формируются новые звезды".Туманность Орла находится приблизительно в семи тысячах световых лет от Земли в созвездии Змеи. Первая фотографию "Столпов Творения" была получена телескопом "Хаббл" в 1995 году, затем в 2014 году он сделал снимок явления в более высоком разрешении.
https://ria.ru/20220901/planety-1813840042.html
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825224998_0:325:1155:1191_1920x0_80_0_0_d5e2c7968a6aa1d9eff77d2db0a3c9fb.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, наса, хаббл, земля
Космос - РИА Наука, НАСА, Хаббл, Земля
22:32 19.10.2022
 
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" передал новый снимок "Столпов Творения"

НАСА опубликовало снимок "Столпов Творения", сделанный телескопом "Джеймс Уэбб"

© NASA / ESA, CSA, STScI; Joseph DePasquale (STScI), Anton M. Koekemoer (STScI), Alyssa Pagan (STScI)Снимок "Столпов Творения", сделанный космическим телескопом "Джеймс Уэбб"
Снимок Столпов Творения, сделанный космическим телескопом Джеймс Уэбб - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© NASA / ESA, CSA, STScI; Joseph DePasquale (STScI), Anton M. Koekemoer (STScI), Alyssa Pagan (STScI)
Снимок "Столпов Творения", сделанный космическим телескопом "Джеймс Уэбб"
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Космической телескоп "Джеймс Уэбб" передал ученым новые снимки "Столпов Творения" - скопления межзвездного газа и пыли из туманности Орел, сообщило НАСА в среду.
Снимок скопления, которое получило название "Столпы Творения" вскоре после их открытия телескопом "Хаббл" в 1995 году, представляет "очень детальный ландшафт, в котором в плотных облаках газа и пыли формируются новые звезды".
"Новые снимки "Столпов Творения", сделанные телескопом "Уэбб" ... помогут ученым обновить их модели образования звезд за счет более точного подсчета новых звезд, а также количества газа и пыли в этом районе", - прокомментировали публикацию снимка в НАСА.
Туманность Орла находится приблизительно в семи тысячах световых лет от Земли в созвездии Змеи. Первая фотографию "Столпов Творения" была получена телескопом "Хаббл" в 1995 году, затем в 2014 году он сделал снимок явления в более высоком разрешении.
Снимок экзопланеты HIP 65426 b, сделанный телескопом Джеймс Уэбб - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 19:17Наука
"Джеймс Уэбб" впервые получил снимки планеты за пределами Солнечной системы
 
Космос - РИА НаукаНАСАХабблЗемля
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала