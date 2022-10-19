https://ria.ru/20221019/snimok-1825238297.html

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" передал новый снимок "Столпов Творения"

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" передал новый снимок "Столпов Творения" - РИА Новости, 19.10.2022

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" передал новый снимок "Столпов Творения"

Космической телескоп "Джеймс Уэбб" передал ученым новые снимки "Столпов Творения" - скопления межзвездного газа и пыли из туманности Орел, сообщило НАСА в... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T22:32

2022-10-19T22:32

2022-10-19T22:32

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Космической телескоп "Джеймс Уэбб" передал ученым новые снимки "Столпов Творения" - скопления межзвездного газа и пыли из туманности Орел, сообщило НАСА в среду.Снимок скопления, которое получило название "Столпы Творения" вскоре после их открытия телескопом "Хаббл" в 1995 году, представляет "очень детальный ландшафт, в котором в плотных облаках газа и пыли формируются новые звезды".Туманность Орла находится приблизительно в семи тысячах световых лет от Земли в созвездии Змеи. Первая фотографию "Столпов Творения" была получена телескопом "Хаббл" в 1995 году, затем в 2014 году он сделал снимок явления в более высоком разрешении.

https://ria.ru/20220901/planety-1813840042.html

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космос - риа наука, наса, хаббл, земля