Космический телескоп "Джеймс Уэбб" передал новый снимок "Столпов Творения"
НАСА опубликовало снимок "Столпов Творения", сделанный телескопом "Джеймс Уэбб"
© NASA / ESA, CSA, STScI; Joseph DePasquale (STScI), Anton M. Koekemoer (STScI), Alyssa Pagan (STScI)Снимок "Столпов Творения", сделанный космическим телескопом "Джеймс Уэбб"
Снимок "Столпов Творения", сделанный космическим телескопом "Джеймс Уэбб"
ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Космической телескоп "Джеймс Уэбб" передал ученым новые снимки "Столпов Творения" - скопления межзвездного газа и пыли из туманности Орел, сообщило НАСА в среду.
Снимок скопления, которое получило название "Столпы Творения" вскоре после их открытия телескопом "Хаббл" в 1995 году, представляет "очень детальный ландшафт, в котором в плотных облаках газа и пыли формируются новые звезды".
"Новые снимки "Столпов Творения", сделанные телескопом "Уэбб" ... помогут ученым обновить их модели образования звезд за счет более точного подсчета новых звезд, а также количества газа и пыли в этом районе", - прокомментировали публикацию снимка в НАСА.
Туманность Орла находится приблизительно в семи тысячах световых лет от Земли в созвездии Змеи. Первая фотографию "Столпов Творения" была получена телескопом "Хаббл" в 1995 году, затем в 2014 году он сделал снимок явления в более высоком разрешении.