https://ria.ru/20221019/oruzhie-1825243901.html

В ЛНР считают, что Израиль никогда не решится на поставки оружия Украине

В ЛНР считают, что Израиль никогда не решится на поставки оружия Украине - РИА Новости, 19.10.2022

В ЛНР считают, что Израиль никогда не решится на поставки оружия Украине

Израиль не решится поставлять вооружение Киеву, заявил в эфире телеканала "Луганск 24" глава МИД ЛНР Владислав Дейнего. РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T23:09

2022-10-19T23:09

2022-10-19T23:09

специальная военная операция на украине

в мире

владислав дейнего

бени ганц

израиль

киев

украина

евросоюз

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ЛУГАНСК, 19 окт – РИА Новости. Израиль не решится поставлять вооружение Киеву, заявил в эфире телеканала "Луганск 24" глава МИД ЛНР Владислав Дейнего.Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран ЕС, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь, очередной пакет которой будет согласован в ближайшее время. Кроме того, Ганц пообещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО."Я думаю, что ранее заявления о намерениях делали в порядке поддержания имиджа и поддержки позиции ЕС. Очень правильно высказался один из лидеров: "Нам ещё не хватало, чтобы на израильском оружии были немецкие свастики". Эта фраза лежит в корне этих действий. Всё остальное – это мишура, чтобы отыграть политические задачи. Я думаю, Израиль никогда не решится поставлять оружие Украине", - заявил Дейнего.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

в мире, владислав дейнего, бени ганц, израиль, киев, украина, евросоюз, минобороны израиля