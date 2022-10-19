https://ria.ru/20221019/trass-1825247232.html

СМИ: Трасс предрекли "адские сутки" из-за разговоров о вотуме недоверия

СМИ: Трасс предрекли "адские сутки" из-за разговоров о вотуме недоверия - РИА Новости, 19.10.2022

СМИ: Трасс предрекли "адские сутки" из-за разговоров о вотуме недоверия

Британский депутат от Консервативной партии заявил, что следующие сутки станут "адом" для премьер-министра Лиз Трасс на фоне разговоров о вотуме недоверия,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T23:38

2022-10-19T23:38

2022-10-19T23:39

в мире

лиз трасс

великобритания

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Британский депутат от Консервативной партии заявил, что следующие сутки станут "адом" для премьер-министра Лиз Трасс на фоне разговоров о вотуме недоверия, пишет газета Telegraph.Ранее издание inews со ссылкой на депутатов сообщило, что около 100 членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс из-за ее неудавшейся экономической политики.По правилам Консервативной партии, члены парламента могут написать Брейди письмо с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии. Для инициирования голосования должно проголосовать около 15% членов парламента от тори (примерно 54 парламентария). После объявления о проведении вотума недоверия проводится тайное голосование всех членов парламента от Консервативной партии. Если лидер партии побеждает в голосовании (набрав более 50% голосов), он остается на своем посту и получает годовой иммунитет. Если он проигрывает, то вынужден уйти в отставку и лишается права участвовать в последующих выборах лидера.Британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте бывшим главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.Из-за ситуации на финансовых рынках в прошлую пятницу Трасс объявила о повышении налога на прибыль предприятий с 19% до 25%, предложенного при правительстве ее предшественника Бориса Джонсона и отмененного ранее самой Трасс. В пятницу в отставку подал автор скандального плана поддержки экономики Квартенг, его пост занял экс-глава британского МИД Джереми Хант, который позже отменил почти все меры этого плана, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию. В среду в отставку подала глава МВД Британии Суэлла Браверман.

https://ria.ru/20221019/trass-1825090368.html

https://ria.ru/20221017/mordont-1824491032.html

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в мире, лиз трасс, великобритания