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Власти Германии не информировали посольство в Берлине об аресте россиянина - РИА Новости, 19.10.2022
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Власти Германии не информировали посольство в Берлине об аресте россиянина
Власти Германии не информировали посольство в Берлине об аресте россиянина - РИА Новости, 19.10.2022
Власти Германии не информировали посольство в Берлине об аресте россиянина
Германские власти не информировали российское посольство в Берлине об аресте россиянина по обвинению в уклонении от санкций, сам он за помощью не обращался,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T23:46
2022-10-19T23:46
в мире
германия
россия
берлин (город)
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БЕРЛИН, 19 окт - РИА Новости. Германские власти не информировали российское посольство в Берлине об аресте россиянина по обвинению в уклонении от санкций, сам он за помощью не обращался, сообщили РИА Новости в пресс-службе диппредставительства."Германские власти об аресте упомянутого гражданина посольство России в Германии не информировали. Сам арестованный за консульско-правовой помощью в посольство не обращался", - сказал собеседник агентства.Ранее американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Отмечалось, что один из обвиняемых - Юрий Орехов – взят под стражу в Германии. Минюст уточнил, что арестованные проходят экстрадиционные процедуры.
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в мире, германия, россия, берлин (город)
В мире, Германия, Россия, Берлин (город)
23:46 19.10.2022
 
Власти Германии не информировали посольство в Берлине об аресте россиянина

Посольство в Берлине не получало данных от властей Германии об аресте россиянина

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 19 окт - РИА Новости. Германские власти не информировали российское посольство в Берлине об аресте россиянина по обвинению в уклонении от санкций, сам он за помощью не обращался, сообщили РИА Новости в пресс-службе диппредставительства.
"Германские власти об аресте упомянутого гражданина посольство России в Германии не информировали. Сам арестованный за консульско-правовой помощью в посольство не обращался", - сказал собеседник агентства.
Ранее американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Отмечалось, что один из обвиняемых - Юрий Орехов – взят под стражу в Германии. Минюст уточнил, что арестованные проходят экстрадиционные процедуры.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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