https://ria.ru/20221019/germaniya-1825247586.html
Власти Германии не информировали посольство в Берлине об аресте россиянина
Власти Германии не информировали посольство в Берлине об аресте россиянина - РИА Новости, 19.10.2022
Власти Германии не информировали посольство в Берлине об аресте россиянина
Германские власти не информировали российское посольство в Берлине об аресте россиянина по обвинению в уклонении от санкций, сам он за помощью не обращался,... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T23:46
2022-10-19T23:46
2022-10-19T23:46
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БЕРЛИН, 19 окт - РИА Новости. Германские власти не информировали российское посольство в Берлине об аресте россиянина по обвинению в уклонении от санкций, сам он за помощью не обращался, сообщили РИА Новости в пресс-службе диппредставительства."Германские власти об аресте упомянутого гражданина посольство России в Германии не информировали. Сам арестованный за консульско-правовой помощью в посольство не обращался", - сказал собеседник агентства.Ранее американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Отмечалось, что один из обвиняемых - Юрий Орехов – взят под стражу в Германии. Минюст уточнил, что арестованные проходят экстрадиционные процедуры.
https://ria.ru/20221015/germaniya-1824282666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, берлин (город)
В мире, Германия, Россия, Берлин (город)
Власти Германии не информировали посольство в Берлине об аресте россиянина
Посольство в Берлине не получало данных от властей Германии об аресте россиянина