https://ria.ru/20221019/germaniya-1825247586.html

Власти Германии не информировали посольство в Берлине об аресте россиянина

Власти Германии не информировали посольство в Берлине об аресте россиянина - РИА Новости, 19.10.2022

Власти Германии не информировали посольство в Берлине об аресте россиянина

Германские власти не информировали российское посольство в Берлине об аресте россиянина по обвинению в уклонении от санкций, сам он за помощью не обращался,... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T23:46

2022-10-19T23:46

2022-10-19T23:46

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БЕРЛИН, 19 окт - РИА Новости. Германские власти не информировали российское посольство в Берлине об аресте россиянина по обвинению в уклонении от санкций, сам он за помощью не обращался, сообщили РИА Новости в пресс-службе диппредставительства."Германские власти об аресте упомянутого гражданина посольство России в Германии не информировали. Сам арестованный за консульско-правовой помощью в посольство не обращался", - сказал собеседник агентства.Ранее американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Отмечалось, что один из обвиняемых - Юрий Орехов – взят под стражу в Германии. Минюст уточнил, что арестованные проходят экстрадиционные процедуры.

https://ria.ru/20221015/germaniya-1824282666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, германия, россия, берлин (город)