https://ria.ru/20221019/ekonomiya-1825240072.html
В детсадах немецкого Фрайбурга введут вегетарианское меню из-за роста цен
В детсадах немецкого Фрайбурга введут вегетарианское меню из-за роста цен - РИА Новости, 19.10.2022
В детсадах немецкого Фрайбурга введут вегетарианское меню из-за роста цен
Немецкий Фрайбург из-за инфляции и роста цен на продукты сделает питание для детей в начальных школах и детских садах только вегетарианским, сообщили власти... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T22:44
2022-10-19T22:44
2022-10-19T22:44
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БЕРЛИН, 19 окт - РИА Новости. Немецкий Фрайбург из-за инфляции и роста цен на продукты сделает питание для детей в начальных школах и детских садах только вегетарианским, сообщили власти города.Отмечается, что ранее начальные школы и детские сады города предлагали на выбор два варианта обеденных меню, и родители могли выбрать для своих детей либо питание с мясом и рыбой, либо вегетарианский вариант.Уточняется, что Фрайбург хочет и впредь предлагать детям высококачественное питание, и чтобы предотвратить дальнейший рост стоимости обедов, необходимо внести другие коррективы."Предлагая только один вариант меню, административная нагрузка и усилия, необходимые для подачи блюд, будут снижены, что позволит сократить расходы", - пояснили городские власти.При этом они добавили, что это решение не связано с запретом мяса в школах и детских садах. Детям разрешено будет продолжать приносить бутерброды с колбасой, также можно будет продолжать жарить сосиски на гриле на школьных вечеринках."Директора школ и руководители детских садов были проинформированы о новой концепции на ранней стадии и выразили свою поддержку. Родительский совет также был проинформирован", - уточнили власти.
https://ria.ru/20221017/frg-1824744690.html
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германия, в мире, экономика, фрайбург в брайсгау
Германия, В мире, Экономика, Фрайбург в Брайсгау
В детсадах немецкого Фрайбурга введут вегетарианское меню из-за роста цен
В детсадах и начальных школах Фрайбурга в ФРГ введут вегетарианское меню из-за роста цен
БЕРЛИН, 19 окт - РИА Новости. Немецкий Фрайбург из-за инфляции и роста цен на продукты сделает питание для детей в начальных школах и детских садах только вегетарианским, сообщили власти города.
Отмечается, что ранее начальные школы и детские сады города предлагали на выбор два варианта обеденных меню, и родители могли выбрать для своих детей либо питание с мясом и рыбой, либо вегетарианский вариант.
"Вчера муниципальный совет решил предложить только одно вегетарианское меню начиная с учебного года 2023/2024. Предпосылкой для этого решения послужил рост цен на питание в связи с инфляцией", - сообщил портал городских властей в среду.
Уточняется, что Фрайбург хочет и впредь предлагать детям высококачественное питание, и чтобы предотвратить дальнейший рост стоимости обедов, необходимо внести другие коррективы.
"Предлагая только один вариант меню, административная нагрузка и усилия, необходимые для подачи блюд, будут снижены, что позволит сократить расходы", - пояснили городские власти.
При этом они добавили, что это решение не связано с запретом мяса в школах и детских садах. Детям разрешено будет продолжать приносить бутерброды с колбасой, также можно будет продолжать жарить сосиски на гриле на школьных вечеринках.
"Директора школ и руководители детских садов были проинформированы о новой концепции на ранней стадии и выразили свою поддержку. Родительский совет также был проинформирован", - уточнили власти.