https://ria.ru/20221019/sanktsii-1825248800.html

Посольство в США: санкции продолжают мешать российскому сельхозэкспорту

Посольство в США: санкции продолжают мешать российскому сельхозэкспорту - РИА Новости, 19.10.2022

Посольство в США: санкции продолжают мешать российскому сельхозэкспорту

Западные санкции продолжают препятствовать поставкам российской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, несмотря на заверения американских властей в... РИА Новости, 19.10.2022

2022-10-19T23:59

2022-10-19T23:59

2022-10-19T23:59

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ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Западные санкции продолжают препятствовать поставкам российской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, несмотря на заверения американских властей в том, что таких помех не существует, заявило посольство РФ в США."Вынуждены вновь подчеркнуть: санкции, препятствующие российскому сельхозэкспорту, никуда не делись. Из-за паутины хаотичных ограничений страдают, прежде всего, нуждающиеся страны Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока. При этом из Вашингтона льется обильный поток слов о необходимости проявить заботу о благополучии этих государств", - сказано в комментарии дипломатов.Они призвали США и другие страны Запада переходить "от риторики к делу"."Россия остается надежным поставщиком продуктов питания и удобрений, готова к конструктивному и равноправному взаимодействию в агросфере", - добавило посольство.В ноябре заканчивается действие "зерновой сделки", которая позволила возобновить украинский экспорт через черноморские порты и содержала обязательства снять различные ограничения на поставки российской сельхозпродукции и удобрений.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, сша, россия, африка