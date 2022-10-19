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Посольство в США: санкции продолжают мешать российскому сельхозэкспорту - РИА Новости, 19.10.2022
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Посольство в США: санкции продолжают мешать российскому сельхозэкспорту
Посольство в США: санкции продолжают мешать российскому сельхозэкспорту - РИА Новости, 19.10.2022
Посольство в США: санкции продолжают мешать российскому сельхозэкспорту
Западные санкции продолжают препятствовать поставкам российской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, несмотря на заверения американских властей в... РИА Новости, 19.10.2022
2022-10-19T23:59
2022-10-19T23:59
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ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Западные санкции продолжают препятствовать поставкам российской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, несмотря на заверения американских властей в том, что таких помех не существует, заявило посольство РФ в США."Вынуждены вновь подчеркнуть: санкции, препятствующие российскому сельхозэкспорту, никуда не делись. Из-за паутины хаотичных ограничений страдают, прежде всего, нуждающиеся страны Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока. При этом из Вашингтона льется обильный поток слов о необходимости проявить заботу о благополучии этих государств", - сказано в комментарии дипломатов.Они призвали США и другие страны Запада переходить "от риторики к делу"."Россия остается надежным поставщиком продуктов питания и удобрений, готова к конструктивному и равноправному взаимодействию в агросфере", - добавило посольство.В ноябре заканчивается действие "зерновой сделки", которая позволила возобновить украинский экспорт через черноморские порты и содержала обязательства снять различные ограничения на поставки российской сельхозпродукции и удобрений.
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цены на нефть, сша, россия, африка
Цены на нефть, США, Россия, Африка
23:59 19.10.2022
 
Посольство в США: санкции продолжают мешать российскому сельхозэкспорту

Посольство в США: западные санкции продолжают мешать российскому сельхозэкспорту

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКомбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области
Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Комбайны во время уборки урожая пшеницы в Новосибирской области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости. Западные санкции продолжают препятствовать поставкам российской сельскохозяйственной продукции на мировой рынок, несмотря на заверения американских властей в том, что таких помех не существует, заявило посольство РФ в США.
"Вынуждены вновь подчеркнуть: санкции, препятствующие российскому сельхозэкспорту, никуда не делись. Из-за паутины хаотичных ограничений страдают, прежде всего, нуждающиеся страны Африки, Латинской Америки, Азии и Ближнего Востока. При этом из Вашингтона льется обильный поток слов о необходимости проявить заботу о благополучии этих государств", - сказано в комментарии дипломатов.
Они призвали США и другие страны Запада переходить "от риторики к делу".
"Россия остается надежным поставщиком продуктов питания и удобрений, готова к конструктивному и равноправному взаимодействию в агросфере", - добавило посольство.
В ноябре заканчивается действие "зерновой сделки", которая позволила возобновить украинский экспорт через черноморские порты и содержала обязательства снять различные ограничения на поставки российской сельхозпродукции и удобрений.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 17:29
США не будут вводить санкции против российских удобрений и зерна
 
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