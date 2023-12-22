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Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год - РИА Новости, 23.12.2023
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23:48 22.12.2023 (обновлено: 01:17 23.12.2023)
https://ria.ru/20231222/byudzhet-1917596048.html
Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год
Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год - РИА Новости, 23.12.2023
Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год
Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год, сообщил Белый дом. РИА Новости, 23.12.2023
2023-12-22T23:48
2023-12-23T01:17
сша
в мире
украина
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год, сообщил Белый дом.Документ предполагает выделение свыше 880 миллиардов долларов на профильные программы министерств обороны и энергетики, Госдепартамента и разведывательных служб.На содействие Украине в оборонном бюджете зарезервированы 800 миллионов долларов, а большую часть расходов на эти цели Белый дом запросил отдельным документом, который находится на рассмотрении в конгрессе.Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США. В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.В начале декабря верхняя палата американского парламента отказалась внести законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.В итоге палата представителей уже ушла на новогодние каникулы, а сенат решил отложить их, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь киевским властям.
https://ria.ru/20231222/sanktsii-1917539616.html
https://ria.ru/20231222/bayden-1917545028.html
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сша, в мире, украина, джо байден
США, В мире, Украина, Джо Байден
Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год

Президент США Байден утвердил оборонный бюджет США в размере $886 млрд

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 финансовый год, сообщил Белый дом.
Документ предполагает выделение свыше 880 миллиардов долларов на профильные программы министерств обороны и энергетики, Госдепартамента и разведывательных служб.
На содействие Украине в оборонном бюджете зарезервированы 800 миллионов долларов, а большую часть расходов на эти цели Белый дом запросил отдельным документом, который находится на рассмотрении в конгрессе.
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Байден осенью запросил около 106 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также на действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.
Запрос должны утвердить обе палаты. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока Белый дом не изменит подходы к защите границы США. В итоге палата представителей, в которой большинство принадлежит членам Республиканской партии, проголосовала за выделение помощи только Тель-Авиву, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал это решение.
В начале декабря верхняя палата американского парламента отказалась внести законопроект о выделении более 100 миллиардов долларов на оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню.
В итоге палата представителей уже ушла на новогодние каникулы, а сенат решил отложить их, чтобы продолжить работу над дополнительными бюджетными ассигнованиями, в том числе на помощь киевским властям.
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