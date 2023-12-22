https://ria.ru/20231222/byudzhet-1917596476.html

Силуанов считает, что серьезные изменения в налогах не нужны

Силуанов считает, что серьезные изменения в налогах не нужны - РИА Новости, 22.12.2023

Силуанов считает, что серьезные изменения в налогах не нужны

Бюджет на 2024-2026 годы на текущий момент сбалансирован, поэтому менять что-то серьезно в налоговой системе не требуется, заявил министр финансов России Антон... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T23:57

2023-12-22T23:57

2023-12-22T23:57

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824652695_0:30:3073:1759_1920x0_80_0_0_15385032e25792f361997df22b04d436.jpg

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бюджет на 2024-2026 годы на текущий момент сбалансирован, поэтому менять что-то серьезно в налоговой системе не требуется, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Если смотреть бюджет на предстоящую трехлетку (2024–2026 годы), то на данный момент он сбалансирован, серьезно менять что-то в налогах не требуется", - сказал он изданию РБК. Силуанов также добавил, что работа по определению налоговой политики проводится ежегодно. По словам министра, она осуществляется "в рамках разрабатываемых на предстоящую трехлетку основных направлений бюджетной, налоговой и таможенной политики, которые в том числе предполагают уточнение и совершенствование налоговой системы". "Мы формируем как собственные предложения, так и внимательно рассматриваем и обсуждаем предложения бизнеса", - обратил внимание глава Минфина. В начале декабря министр говорил, что Минфин РФ готовит предложения по тому, как выстраивать налоговую систему на ближайшие годы, будет обсуждать с бизнесом. Однако, по его словам, работа над изменениями носит более технический характер. Тогда он также отмечал, что налоги - это, с одной стороны, стимулирующий инструмент, а с другой - источник пополнения казны. Однако, по словам министра, здесь всегда необходимо подходить взвешенно.

https://ria.ru/20231213/nalog-1915428022.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)