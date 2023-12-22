https://ria.ru/20231222/byudzhet-1917596476.html
Силуанов считает, что серьезные изменения в налогах не нужны
Силуанов считает, что серьезные изменения в налогах не нужны - РИА Новости, 22.12.2023
Силуанов считает, что серьезные изменения в налогах не нужны
Бюджет на 2024-2026 годы на текущий момент сбалансирован, поэтому менять что-то серьезно в налоговой системе не требуется, заявил министр финансов России Антон... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T23:57
2023-12-22T23:57
2023-12-22T23:57
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Бюджет на 2024-2026 годы на текущий момент сбалансирован, поэтому менять что-то серьезно в налоговой системе не требуется, заявил министр финансов России Антон Силуанов. "Если смотреть бюджет на предстоящую трехлетку (2024–2026 годы), то на данный момент он сбалансирован, серьезно менять что-то в налогах не требуется", - сказал он изданию РБК. Силуанов также добавил, что работа по определению налоговой политики проводится ежегодно. По словам министра, она осуществляется "в рамках разрабатываемых на предстоящую трехлетку основных направлений бюджетной, налоговой и таможенной политики, которые в том числе предполагают уточнение и совершенствование налоговой системы". "Мы формируем как собственные предложения, так и внимательно рассматриваем и обсуждаем предложения бизнеса", - обратил внимание глава Минфина. В начале декабря министр говорил, что Минфин РФ готовит предложения по тому, как выстраивать налоговую систему на ближайшие годы, будет обсуждать с бизнесом. Однако, по его словам, работа над изменениями носит более технический характер. Тогда он также отмечал, что налоги - это, с одной стороны, стимулирующий инструмент, а с другой - источник пополнения казны. Однако, по словам министра, здесь всегда необходимо подходить взвешенно.
https://ria.ru/20231213/nalog-1915428022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов считает, что серьезные изменения в налогах не нужны
Силуанов: бюджет на 2024-2026 годы сбалансирован, изменения в налогах не нужны
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Бюджет на 2024-2026 годы на текущий момент сбалансирован, поэтому менять что-то серьезно в налоговой системе не требуется, заявил
министр финансов России Антон Силуанов.
«
"Если смотреть бюджет на предстоящую трехлетку (2024–2026 годы), то на данный момент он сбалансирован, серьезно менять что-то в налогах не требуется", - сказал он изданию РБК.
Силуанов также добавил, что работа по определению налоговой политики проводится ежегодно. По словам министра, она осуществляется "в рамках разрабатываемых на предстоящую трехлетку основных направлений бюджетной, налоговой и таможенной политики, которые в том числе предполагают уточнение и совершенствование налоговой системы".
«
"Мы формируем как собственные предложения, так и внимательно рассматриваем и обсуждаем предложения бизнеса", - обратил внимание глава Минфина.
В начале декабря министр говорил, что Минфин РФ готовит предложения по тому, как выстраивать налоговую систему на ближайшие годы, будет обсуждать с бизнесом. Однако, по его словам, работа над изменениями носит более технический характер.
Назван еще один налог, который вырастет в 2024 году
Тогда он также отмечал, что налоги - это, с одной стороны, стимулирующий инструмент, а с другой - источник пополнения казны. Однако, по словам министра, здесь всегда необходимо подходить взвешенно.