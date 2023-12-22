https://ria.ru/20231222/chinovnik-1917594356.html

Чиновника Минобороны Украины задержали за попытку хищения крупной суммы

Чиновника Минобороны Украины задержали за попытку хищения крупной суммы - РИА Новости, 22.12.2023

Чиновника Минобороны Украины задержали за попытку хищения крупной суммы

Руководитель одного из Главных управлений Минобороны Украины задержан за попытку организации хищения около 40 миллионов долларов, сообщили в Службе безопасности РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T23:21

2023-12-22T23:21

2023-12-22T23:21

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Руководитель одного из Главных управлений Минобороны Украины задержан за попытку организации хищения около 40 миллионов долларов, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ). "Служба безопасности во взаимодействии и при содействии министра обороны Украины ликвидировала коррупционную схему приобретения боеприпасов для ВСУ на почти 1,5 миллиарда гривен (около 40 миллионов долларов - ред.). В результате комплексных мероприятий в Киеве задержан руководитель одного из Главных управлений минобороны, который причастен к сделке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Фамилия подозреваемого не называется. По данным следствия, чиновник в конце 2022 года подписал договор о поставках боеприпасов для ВСУ, который впоследствии не был выполнен. После заключения украинской стороной более выгодного контракта на поставки той же партии боеприпасов, фигурант вмешался в процедуру и "дал ход" старому, невыгодному договору, вероятно получив свою "долю" в размере 40 миллионов долларов через фирму-посредника. Сообщается, что подозреваемый отстранен от выполнения служебных обязанностей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20231222/rzhitskiy-1917492568.html

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в мире, украина, киев, служба безопасности украины, вооруженные силы украины