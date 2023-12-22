https://ria.ru/20231222/bloger-1917594960.html

На Украине блогера-миллионника Подоляку заочно приговорили к 12 годам

На Украине блогера-миллионника Подоляку заочно приговорили к 12 годам - РИА Новости, 22.12.2023

На Украине блогера-миллионника Подоляку заочно приговорили к 12 годам

Сумская областная прокуратура на Украине заочно приговорила блогера-миллионника Юрия Подоляку к 12 годам лишения свободы за "сотрудничество с РФ" и "оправдание... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T23:29

2023-12-22T23:29

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сумская областная прокуратура на Украине заочно приговорила блогера-миллионника Юрия Подоляку к 12 годам лишения свободы за "сотрудничество с РФ" и "оправдание агрессии", сообщила пресс-служба прокуратуры. На сайте прокуратуры опубликована информация о приговоре 48-летнему уроженцу Сум, с 2014 года проживающему в РФ и ведущему блог посвященный конфликту. Имя Подоляки не называется, но публикуется отретушированное фото автора. Сам 48-летний Подоляка, родился и вырос в Сумах, там же получил образование. "По публичному обвинению прокуроров Сумской областной прокуратуры блогер-миллионник признан виновным в сотрудничестве с государством-агрессором и распространении информации, содержащей оправдание вооруженной агрессии российской федерации против Украины. По приговору суда 22 декабря 2023 года он приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Сумской областной прокуратуры. В сентябре Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения блогеру-миллионнику Юрию Подоляке, во второй раз обвинив его в государственной измене. Ранее украинские власти неоднократно предъявляли заочные обвинения и выносили приговоры представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20231222/proverka-1917490056.html

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украина, россия, служба безопасности украины