На Украине блогера-миллионника Подоляку заочно приговорили к 12 годам
На Украине блогера Подоляку заочно приговорили к 12 годам за сотрудничество с РФ
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНавершие в виде герба Украины на государственном флаге
Навершие в виде герба Украины на государственном флаге . Архивное фото
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сумская областная прокуратура на Украине заочно приговорила блогера-миллионника Юрия Подоляку к 12 годам лишения свободы за "сотрудничество с РФ" и "оправдание агрессии", сообщила пресс-служба прокуратуры.
На сайте прокуратуры опубликована информация о приговоре 48-летнему уроженцу Сум, с 2014 года проживающему в РФ и ведущему блог посвященный конфликту. Имя Подоляки не называется, но публикуется отретушированное фото автора. Сам 48-летний Подоляка, родился и вырос в Сумах, там же получил образование.
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"По публичному обвинению прокуроров Сумской областной прокуратуры блогер-миллионник признан виновным в сотрудничестве с государством-агрессором и распространении информации, содержащей оправдание вооруженной агрессии российской федерации против Украины. По приговору суда 22 декабря 2023 года он приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Сумской областной прокуратуры.
В сентябре Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения блогеру-миллионнику Юрию Подоляке, во второй раз обвинив его в государственной измене.
Ранее украинские власти неоднократно предъявляли заочные обвинения и выносили приговоры представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.