Рейтинг@Mail.ru
На Украине блогера-миллионника Подоляку заочно приговорили к 12 годам - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/bloger-1917594960.html
На Украине блогера-миллионника Подоляку заочно приговорили к 12 годам
На Украине блогера-миллионника Подоляку заочно приговорили к 12 годам - РИА Новости, 22.12.2023
На Украине блогера-миллионника Подоляку заочно приговорили к 12 годам
Сумская областная прокуратура на Украине заочно приговорила блогера-миллионника Юрия Подоляку к 12 годам лишения свободы за "сотрудничество с РФ" и "оправдание... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T23:29
2023-12-22T23:29
украина
россия
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751361546_178:527:2882:2048_1920x0_80_0_0_b7ccd43109f5b6896fb1db31dd35c49d.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сумская областная прокуратура на Украине заочно приговорила блогера-миллионника Юрия Подоляку к 12 годам лишения свободы за "сотрудничество с РФ" и "оправдание агрессии", сообщила пресс-служба прокуратуры. На сайте прокуратуры опубликована информация о приговоре 48-летнему уроженцу Сум, с 2014 года проживающему в РФ и ведущему блог посвященный конфликту. Имя Подоляки не называется, но публикуется отретушированное фото автора. Сам 48-летний Подоляка, родился и вырос в Сумах, там же получил образование. "По публичному обвинению прокуроров Сумской областной прокуратуры блогер-миллионник признан виновным в сотрудничестве с государством-агрессором и распространении информации, содержащей оправдание вооруженной агрессии российской федерации против Украины. По приговору суда 22 декабря 2023 года он приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Сумской областной прокуратуры. В сентябре Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения блогеру-миллионнику Юрию Подоляке, во второй раз обвинив его в государственной измене. Ранее украинские власти неоднократно предъявляли заочные обвинения и выносили приговоры представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20231222/proverka-1917490056.html
https://ria.ru/20231222/reper-1917513858.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751361546_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_202c53d446728ef3185a3113d63e30b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, служба безопасности украины
Украина, Россия, Служба безопасности Украины
На Украине блогера-миллионника Подоляку заочно приговорили к 12 годам

На Украине блогера Подоляку заочно приговорили к 12 годам за сотрудничество с РФ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНавершие в виде герба Украины на государственном флаге
Навершие в виде герба Украины на государственном флаге - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Навершие в виде герба Украины на государственном флаге . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Сумская областная прокуратура на Украине заочно приговорила блогера-миллионника Юрия Подоляку к 12 годам лишения свободы за "сотрудничество с РФ" и "оправдание агрессии", сообщила пресс-служба прокуратуры.
На сайте прокуратуры опубликована информация о приговоре 48-летнему уроженцу Сум, с 2014 года проживающему в РФ и ведущему блог посвященный конфликту. Имя Подоляки не называется, но публикуется отретушированное фото автора. Сам 48-летний Подоляка, родился и вырос в Сумах, там же получил образование.
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek) - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
ФНС начала проверку против блогера Лерчек за 2022 год
Вчера, 14:44
«
"По публичному обвинению прокуроров Сумской областной прокуратуры блогер-миллионник признан виновным в сотрудничестве с государством-агрессором и распространении информации, содержащей оправдание вооруженной агрессии российской федерации против Украины. По приговору суда 22 декабря 2023 года он приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Сумской областной прокуратуры.
В сентябре Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила новые обвинения блогеру-миллионнику Юрию Подоляке, во второй раз обвинив его в государственной измене.
Ранее украинские власти неоднократно предъявляли заочные обвинения и выносили приговоры представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
Вынесение рэперу приговора в суде за мелкое хулиганство - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Суд арестовал рэпера Vacio за хулиганство на вечеринке Ивлеевой
Вчера, 15:57
 
УкраинаРоссияСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала