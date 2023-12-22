https://ria.ru/20231222/prigovor-1917591272.html

СМИ: в Страсбурге выходец из Чечни получил срок за оправдание терроризма

СМИ: в Страсбурге выходец из Чечни получил срок за оправдание терроризма - РИА Новости, 22.12.2023

СМИ: в Страсбурге выходец из Чечни получил срок за оправдание терроризма

Житель французского Страсбурга чеченского происхождения приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за публикацию видеороликов, оправдывающих терроризм,... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T22:33

2023-12-22T22:33

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ПАРИЖ, 22 дек - РИА Новости. Житель французского Страсбурга чеченского происхождения приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за публикацию видеороликов, оправдывающих терроризм, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные источники. "Россиянин чеченского происхождения был приговорен в пятницу к 15 месяцам тюремного заключения за пропаганду терроризма после распространения сотен джихадистских видеороликов в социальной сети TikTok", - указывает агентство. Отмечается, что 19-летний молодой человек был задержан на этой неделе и предстал перед судом. Приговор был вынесен в связи с тем, что в течение нескольких месяцев он публиковал ролики и аудиозаписи с песнопениями террористической группировки "Исламское государство"*, в числе которых было видео с восхвалением терактов в Париже и Брюсселе. Осужденный признал факт публикации, однако отрицал, что это было сделано с целью оправдать радикальные религиозные взгляды. Уточняется, что на его канале публиковались только материалы, восхваляющие джихад, в ноябре число подписчиков достигало тысячи человек, однако после жалобы их стало вдвое больше.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20231215/obvinenie-1916040843.html

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в мире, страсбург, исламское государство, россия, париж, tiktok