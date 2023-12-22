https://ria.ru/20231222/prigovor-1917591272.html
СМИ: в Страсбурге выходец из Чечни получил срок за оправдание терроризма
СМИ: в Страсбурге выходец из Чечни получил срок за оправдание терроризма - РИА Новости, 22.12.2023
СМИ: в Страсбурге выходец из Чечни получил срок за оправдание терроризма
Житель французского Страсбурга чеченского происхождения приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за публикацию видеороликов, оправдывающих терроризм,... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T22:33
2023-12-22T22:33
2023-12-22T22:34
в мире
страсбург
исламское государство
россия
париж
tiktok
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590503477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_889f4d72b0d2777bfb58b591ffca561a.jpg
ПАРИЖ, 22 дек - РИА Новости. Житель французского Страсбурга чеченского происхождения приговорен к 15 месяцам тюремного заключения за публикацию видеороликов, оправдывающих терроризм, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на судебные источники. "Россиянин чеченского происхождения был приговорен в пятницу к 15 месяцам тюремного заключения за пропаганду терроризма после распространения сотен джихадистских видеороликов в социальной сети TikTok", - указывает агентство. Отмечается, что 19-летний молодой человек был задержан на этой неделе и предстал перед судом. Приговор был вынесен в связи с тем, что в течение нескольких месяцев он публиковал ролики и аудиозаписи с песнопениями террористической группировки "Исламское государство"*, в числе которых было видео с восхвалением терактов в Париже и Брюсселе. Осужденный признал факт публикации, однако отрицал, что это было сделано с целью оправдать радикальные религиозные взгляды. Уточняется, что на его канале публиковались только материалы, восхваляющие джихад, в ноябре число подписчиков достигало тысячи человек, однако после жалобы их стало вдвое больше.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20231215/obvinenie-1916040843.html
страсбург
россия
париж
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590503477_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2d4ef04ab66f11c4047888c7f3fc1a13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, страсбург, исламское государство, россия, париж, tiktok
В мире, Страсбург, Исламское государство, Россия, Париж, TikTok
СМИ: в Страсбурге выходец из Чечни получил срок за оправдание терроризма
АФП: в Страсбурге выходца из Чечни приговорили к тюрьме за оправдание терроризма