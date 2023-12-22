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Российским и украинским военнопленным передали письма от их родных
Российским и украинским военнопленным передали письма от их родных - РИА Новости, 22.12.2023
Российским и украинским военнопленным передали письма от их родных
Российским военнопленным, находящимся на территории Украины, переданы письма от их родных на российской-украинской границе, сообщила уполномоченный по правам... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T22:25
2023-12-22T22:25
2023-12-22T22:25
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Российским военнопленным, находящимся на территории Украины, переданы письма от их родных на российской-украинской границе, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "На российско-украинской границе при поддержке и участии компетентных органов совершён гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и для украинских военнослужащих, задержанных и содержащихся на территории России", - написала Москалькова в своем Telegram-канале. По ее словам, подобный обмен состоялся впервые по взаимной договоренности с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Дмитрием Лубинцом.
https://ria.ru/20231222/pozyvnye-1917575180.html
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в мире, украина, россия, татьяна москалькова, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Татьяна Москалькова, Верховная Рада Украины
Российским и украинским военнопленным передали письма от их родных
Москалькова: российским и украинским военнопленным передали письма от их родных