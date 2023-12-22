https://ria.ru/20231222/prigovor-1917590850.html

Экс-сотрудника ГИБДД по Ставрополью приговорили к шести годам колонии

Экс-сотрудника ГИБДД по Ставрополью приговорили к шести годам колонии - РИА Новости, 22.12.2023

Экс-сотрудника ГИБДД по Ставрополью приговорили к шести годам колонии

Черкесский городской суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего сотрудника УГИБДД по Ставропольскому краю за взяточничество, его обвиняют в участии в... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T22:32

2023-12-22T22:32

2023-12-22T22:32

происшествия

россия

ставропольский край

алексей сафонов (глава угибдд ставрополья)

угибдд

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ПЯТИГОРСК, 22 дек – РИА Новости. Черкесский городской суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего сотрудника УГИБДД по Ставропольскому краю за взяточничество, его обвиняют в участии в преступном сообществе под предполагаемым управлением экс-главы УГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, сообщает пресс-служба суда. Судом установлено, что в период с января 2013 года по июль 2021 год фигурант, совместно с другими лицами, входящими в состав преступного сообщества под руководством бывшего главы УГИБДД по Ставропольскому краю, "получили свыше 100 взяток на общую сумму более 21,8 миллионов рублей". По данным следствия, полученные взятки предназначались за то, чтобы не привлекать водителей грузовиков, перевозивших зерновые культуры и иные грузы, к административной ответственности за различные нарушения в области безопасности дорожного движения и обеспечить их беспрепятственный проезд по территории Ставропольского края. Для этого участниками организованной группы была разработана и внедрена собственная неофициальная система бумажных "пропусков", которые водители помещали под лобовое стекло автомобилей. В сообщении отмечается, что подсудимый в судебном заседании с предъявленными ему обвинениями согласился и полностью признал вину в совершении преступлений. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 210 УК РФ (руководство в целях совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений структурным подразделением преступного сообщества) и по 35 эпизодам п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностными лицом лично взятки в значительном размере за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, организованной группой). Кроме того, его также признали виновным по пяти эпизодам ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, организованной группой), по семи эпизодам п. "а,в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, организованной группой) и по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы). "С учетом всех обстоятельств, суд... по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет со штрафом в размере 5 000 000 рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функции представителя власти, сроком на 10 лет, с ограничением свободы сроком на 1 год, с лишением специального звания майор полиции. Отбывать наказание гр. М. будет в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении. Ранее Генпрокуратура РФ направила в Пятый кассационный суд уголовное дело прославившегося золотым унитазом в собственном особняке экс-начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, обвиняемого в коррупционных преступлениях. В отношении троих участников преступного сообщества уголовные дела уже рассматриваются в Черкесском городском суде Карачаево-Черкесии. В отношении других членов преступного сообщества расследование продолжается.

https://ria.ru/20231003/vzyatki-1900168175.html

https://ria.ru/20230911/srok-1895609480.html

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Наталья Макарова

происшествия, россия, ставропольский край, алексей сафонов (глава угибдд ставрополья), угибдд, генеральная прокуратура рф, гибдд мвд рф