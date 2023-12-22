https://ria.ru/20231222/bespilotniki-1917590456.html
Украинские боевики атаковали Бердянск при помощи беспилотников
Украинские боевики атаковали Бердянск при помощи беспилотников - РИА Новости, 22.12.2023
Украинские боевики атаковали Бердянск при помощи беспилотников
Украинские боевики атаковали при помощи беспилотников город Бердянск в Запорожской области, не менее шести из них перехвачены и подавлены силами РЭБ и ПВО... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T22:22
2023-12-22T22:22
2023-12-22T22:22
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вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Украинские боевики атаковали при помощи беспилотников город Бердянск в Запорожской области, не менее шести из них перехвачены и подавлены силами РЭБ и ПВО России, сказали журналистам в оперативных службах. "Бердянск вновь атакован ударными беспилотниками ВСУ. Сообщается о не менее шести воздушных целях, пораженных средствами РЭБ и ПВО ВС РФ над жилым районом города. Информация уточняется", - сказали в оперативных службах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бердянск, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бердянск, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Украинские боевики атаковали Бердянск при помощи беспилотников
Российские силы РЭБ и ПВО перехватили над Бердянском не менее шести дронов ВСУ