https://ria.ru/20231222/bespilotniki-1917590456.html

Украинские боевики атаковали Бердянск при помощи беспилотников

Украинские боевики атаковали Бердянск при помощи беспилотников - РИА Новости, 22.12.2023

Украинские боевики атаковали Бердянск при помощи беспилотников

Украинские боевики атаковали при помощи беспилотников город Бердянск в Запорожской области, не менее шести из них перехвачены и подавлены силами РЭБ и ПВО... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T22:22

2023-12-22T22:22

2023-12-22T22:22

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МЕЛИТОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Украинские боевики атаковали при помощи беспилотников город Бердянск в Запорожской области, не менее шести из них перехвачены и подавлены силами РЭБ и ПВО России, сказали журналистам в оперативных службах. "Бердянск вновь атакован ударными беспилотниками ВСУ. Сообщается о не менее шести воздушных целях, пораженных средствами РЭБ и ПВО ВС РФ над жилым районом города. Информация уточняется", - сказали в оперативных службах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, бердянск, россия, запорожская область, вооруженные силы украины