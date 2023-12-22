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В Лондоне украли знак "СТОП" с граффити после установления авторства Бэнкси - РИА Новости, 22.12.2023
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23:00 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/znak-1917593413.html
В Лондоне украли знак "СТОП" с граффити после установления авторства Бэнкси
В Лондоне украли знак "СТОП" с граффити после установления авторства Бэнкси - РИА Новости, 22.12.2023
В Лондоне украли знак "СТОП" с граффити после установления авторства Бэнкси
Двое мужчин открепили со столба в южном Лондоне знак "СТОП", на котором изображены дроны, меньше чем через час после того, как британский стрит-арт художник... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T23:00
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технологии
лондон
бэнкси
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Двое мужчин открепили со столба в южном Лондоне знак "СТОП", на котором изображены дроны, меньше чем через час после того, как британский стрит-арт художник Бэнкси подтвердил авторство работы, передает газета Daily Mail. "Совершено новая работа Бэнкси, очевидно, была украдена сегодня с одной из улиц южного Лондона менее чем через час после того, как выяснилось ее подлинное авторство", - пишет издание. Опубликованное СМИ видео показывает, как мужчина с помощью инструмента, похожего на болторез, открепляет знак со столба, в чем ему помогал еще один мужчина, после чего убегает с ним. Ранее в пятницу Бэнкси подтвердил авторство работы, разместив на своем сайте и в соцсети Instagram* фотографии знака "СТОП", поверх которого по диагонали нарисовано три БПЛА. Бэнкси (Banksy) – художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231003/benksi-1900173375.html
https://ria.ru/20230214/graffiti-1851960418.html
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технологии, лондон, бэнкси, россия
Технологии, Лондон, Бэнкси, Россия
В Лондоне украли знак "СТОП" с граффити после установления авторства Бэнкси

На юге Лондона украли знак "СТОП" с граффити после установления авторства Бэнкси

© AP Photo / Lefteris PitarakisБританские полицейские в Лондоне
Британские полицейские в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Британские полицейские в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Двое мужчин открепили со столба в южном Лондоне знак "СТОП", на котором изображены дроны, меньше чем через час после того, как британский стрит-арт художник Бэнкси подтвердил авторство работы, передает газета Daily Mail.
«
"Совершено новая работа Бэнкси, очевидно, была украдена сегодня с одной из улиц южного Лондона менее чем через час после того, как выяснилось ее подлинное авторство", - пишет издание.
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Опубликованное СМИ видео показывает, как мужчина с помощью инструмента, похожего на болторез, открепляет знак со столба, в чем ему помогал еще один мужчина, после чего убегает с ним.
Ранее в пятницу Бэнкси подтвердил авторство работы, разместив на своем сайте и в соцсети Instagram* фотографии знака "СТОП", поверх которого по диагонали нарисовано три БПЛА.
Бэнкси (Banksy) – художник-загадка, изменивший массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ТехнологииЛондонБэнксиРоссия
 
 
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