https://ria.ru/20231222/mulyazh-1917592541.html

Обнаруженный в центре Праги предмет оказался муляжом гранаты

Обнаруженный в центре Праги предмет оказался муляжом гранаты - РИА Новости, 22.12.2023

Обнаруженный в центре Праги предмет оказался муляжом гранаты

Полиция Чехии заявила, что обнаружила муляж гранаты в центре Праги на площади И.П. Павлова, а все ранее наложенные ограничения в районе сняты. РИА Новости, 22.12.2023

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Полиция Чехии заявила, что обнаружила муляж гранаты в центре Праги на площади И.П. Павлова, а все ранее наложенные ограничения в районе сняты.Ранее чешские правоохранители сообщили, что проверяют информацию о мужчине с гранатой в центре Праги."Ограничения на месте происшествия сняты. По словам сапера, речь шла лишь о муляже гранаты", – говорится в сообщении правоохранителей в соцсети Х.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, прага, чехия