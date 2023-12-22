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Обнаруженный в центре Праги предмет оказался муляжом гранаты
Обнаруженный в центре Праги предмет оказался муляжом гранаты - РИА Новости, 22.12.2023
Обнаруженный в центре Праги предмет оказался муляжом гранаты
Полиция Чехии заявила, что обнаружила муляж гранаты в центре Праги на площади И.П. Павлова, а все ранее наложенные ограничения в районе сняты. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T22:55
2023-12-22T22:55
2023-12-22T22:57
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Полиция Чехии заявила, что обнаружила муляж гранаты в центре Праги на площади И.П. Павлова, а все ранее наложенные ограничения в районе сняты.Ранее чешские правоохранители сообщили, что проверяют информацию о мужчине с гранатой в центре Праги."Ограничения на месте происшествия сняты. По словам сапера, речь шла лишь о муляже гранаты", – говорится в сообщении правоохранителей в соцсети Х.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, прага, чехия
Обнаруженный в центре Праги предмет оказался муляжом гранаты
Чешские полицейские сообщили, что обнаруженная в Праге граната оказалась муляжом
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Полиция Чехии заявила, что обнаружила муляж гранаты в центре Праги на площади И.П. Павлова, а все ранее наложенные ограничения в районе сняты.
Ранее чешские правоохранители сообщили, что проверяют информацию о мужчине с гранатой в центре Праги.
«
"Ограничения на месте происшествия сняты. По словам сапера, речь шла лишь о муляже гранаты", – говорится в сообщении правоохранителей в соцсети Х.
В Подмосковье задержали пьяного мужчину с похожим на гранату предметом