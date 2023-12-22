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Обнаруженный в центре Праги предмет оказался муляжом гранаты - РИА Новости, 22.12.2023
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22:55 22.12.2023 (обновлено: 22:57 22.12.2023)
https://ria.ru/20231222/mulyazh-1917592541.html
Обнаруженный в центре Праги предмет оказался муляжом гранаты
Обнаруженный в центре Праги предмет оказался муляжом гранаты - РИА Новости, 22.12.2023
Обнаруженный в центре Праги предмет оказался муляжом гранаты
Полиция Чехии заявила, что обнаружила муляж гранаты в центре Праги на площади И.П. Павлова, а все ранее наложенные ограничения в районе сняты. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T22:55
2023-12-22T22:57
в мире
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чехия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Полиция Чехии заявила, что обнаружила муляж гранаты в центре Праги на площади И.П. Павлова, а все ранее наложенные ограничения в районе сняты.Ранее чешские правоохранители сообщили, что проверяют информацию о мужчине с гранатой в центре Праги."Ограничения на месте происшествия сняты. По словам сапера, речь шла лишь о муляже гранаты", – говорится в сообщении правоохранителей в соцсети Х.
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в мире, прага, чехия
В мире, Прага, Чехия
Обнаруженный в центре Праги предмет оказался муляжом гранаты

Чешские полицейские сообщили, что обнаруженная в Праге граната оказалась муляжом

© AP Photo / Darko VojinovicСотрудники полиции Чехии в центре Праги
Сотрудники полиции Чехии в центре Праги - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сотрудники полиции Чехии в центре Праги. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Полиция Чехии заявила, что обнаружила муляж гранаты в центре Праги на площади И.П. Павлова, а все ранее наложенные ограничения в районе сняты.
Ранее чешские правоохранители сообщили, что проверяют информацию о мужчине с гранатой в центре Праги.
«
"Ограничения на месте происшествия сняты. По словам сапера, речь шла лишь о муляже гранаты", – говорится в сообщении правоохранителей в соцсети Х.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
В Подмосковье задержали пьяного мужчину с похожим на гранату предметом
10 ноября, 17:45
 
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