https://ria.ru/20231222/shtab-1917588090.html

В Калининграде открыли избирательный штаб Путина

В Калининграде открыли избирательный штаб Путина - РИА Новости, 22.12.2023

В Калининграде открыли избирательный штаб Путина

Региональный избирательный штаб поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина открыли в центре Калининграда, сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба... РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T21:52

2023-12-22T21:52

2023-12-22T21:52

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КАЛИНИНГРАД, 22 дек - РИА Новости. Региональный избирательный штаб поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина открыли в центре Калининграда, сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба Алексей Анкудинов. "Первоочередная задача штаба – организация сбора не менее 25 000 подписей. Сбор подписей стартует 23 декабря и продолжится до конца января. Подписи пройдут тщательную проверку", - заявил Анкудинов. Он отметил, что общая задача совместно с другими регионами собрать не менее 300 тысяч подписей для регистрации кандидата. Сбор начнется уже с субботы и продлится до конца января. Региональный избирательный штаб будет работать ежедневно с 9.00 до 18.00 без перерыва - все дни кроме воскресенья, при этом волонтеры будут работать на площадках ежедневно. Поставить подпись за Владимира Путина можно будет и в самом штабе. "Еще одна важная задача штаба – работа с людьми. Калининградцы и жители области смогут прийти в штаб, оставить свои вопросы и пожелания для доверенных лиц и самого кандидата, обсудить актуальные вопросы жизни региона", - сказал пресс-секретарь штаба. Он добавил, что как и в центральном московском штабе, график работы – с 9:00 до 18:00, но в случае необходимости и сопредседатели, и волонтеры готовы работать круглосуточно. Адрес регионального предвыборного штаба Владимира Путина в Калининградской области: Калининград, улица Черняховского д.6, помещение 109.

https://ria.ru/20231222/shtab-1917585099.html

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политика, калининград, владимир путин, россия, калининградская область