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В Калининграде открыли избирательный штаб Путина - РИА Новости, 22.12.2023
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https://ria.ru/20231222/shtab-1917588090.html
В Калининграде открыли избирательный штаб Путина
В Калининграде открыли избирательный штаб Путина - РИА Новости, 22.12.2023
В Калининграде открыли избирательный штаб Путина
Региональный избирательный штаб поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина открыли в центре Калининграда, сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба... РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T21:52
2023-12-22T21:52
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КАЛИНИНГРАД, 22 дек - РИА Новости. Региональный избирательный штаб поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина открыли в центре Калининграда, сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба Алексей Анкудинов. "Первоочередная задача штаба – организация сбора не менее 25 000 подписей. Сбор подписей стартует 23 декабря и продолжится до конца января. Подписи пройдут тщательную проверку", - заявил Анкудинов. Он отметил, что общая задача совместно с другими регионами собрать не менее 300 тысяч подписей для регистрации кандидата. Сбор начнется уже с субботы и продлится до конца января. Региональный избирательный штаб будет работать ежедневно с 9.00 до 18.00 без перерыва - все дни кроме воскресенья, при этом волонтеры будут работать на площадках ежедневно. Поставить подпись за Владимира Путина можно будет и в самом штабе. "Еще одна важная задача штаба – работа с людьми. Калининградцы и жители области смогут прийти в штаб, оставить свои вопросы и пожелания для доверенных лиц и самого кандидата, обсудить актуальные вопросы жизни региона", - сказал пресс-секретарь штаба. Он добавил, что как и в центральном московском штабе, график работы – с 9:00 до 18:00, но в случае необходимости и сопредседатели, и волонтеры готовы работать круглосуточно. Адрес регионального предвыборного штаба Владимира Путина в Калининградской области: Калининград, улица Черняховского д.6, помещение 109.
https://ria.ru/20231222/shtab-1917585099.html
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политика, калининград, владимир путин, россия, калининградская область
Выборы президента России — 2024, Политика, Калининград, Владимир Путин, Россия, Калининградская область
В Калининграде открыли избирательный штаб Путина

В Калининграде открыли избирательный штаб поддержки Путина

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредвыборные баннеры
Предвыборные баннеры - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
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КАЛИНИНГРАД, 22 дек - РИА Новости. Региональный избирательный штаб поддержки кандидата в президенты РФ Владимира Путина открыли в центре Калининграда, сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба Алексей Анкудинов.
«
"Первоочередная задача штаба – организация сбора не менее 25 000 подписей. Сбор подписей стартует 23 декабря и продолжится до конца января. Подписи пройдут тщательную проверку", - заявил Анкудинов.
Избирательный штаб действующего президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Тульской области начал работу штаб кандидата в президенты России Путина
Вчера, 21:21
Он отметил, что общая задача совместно с другими регионами собрать не менее 300 тысяч подписей для регистрации кандидата. Сбор начнется уже с субботы и продлится до конца января. Региональный избирательный штаб будет работать ежедневно с 9.00 до 18.00 без перерыва - все дни кроме воскресенья, при этом волонтеры будут работать на площадках ежедневно. Поставить подпись за Владимира Путина можно будет и в самом штабе.
«
"Еще одна важная задача штаба – работа с людьми. Калининградцы и жители области смогут прийти в штаб, оставить свои вопросы и пожелания для доверенных лиц и самого кандидата, обсудить актуальные вопросы жизни региона", - сказал пресс-секретарь штаба.
Он добавил, что как и в центральном московском штабе, график работы – с 9:00 до 18:00, но в случае необходимости и сопредседатели, и волонтеры готовы работать круглосуточно. Адрес регионального предвыборного штаба Владимира Путина в Калининградской области: Калининград, улица Черняховского д.6, помещение 109.
Избирательный штаб действующего президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
В Мелитополе открыли избирательный штаб Путина
Вчера, 20:56
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаКалининградВладимир ПутинРоссияКалининградская область
 
 
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