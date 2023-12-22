https://ria.ru/20231222/gosprogrammy-1917594588.html

В России перестанут публиковать данные о реализации некоторых госпрограмм

В России перестанут публиковать данные о реализации некоторых госпрограмм - РИА Новости, 22.12.2023

В России перестанут публиковать данные о реализации некоторых госпрограмм

Правительство Российской Федерации постановило до конца 2024 года не публиковать сведения о ходе реализации и оценке эффективности ряда государственных программ РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T23:24

2023-12-22T23:24

2023-12-22T23:24

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политика

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство Российской Федерации постановило до конца 2024 года не публиковать сведения о ходе реализации и оценке эффективности ряда государственных программ в сфере обеспечения национальной безопасности и международного сотрудничества, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Установить, что до 31 декабря 2024 года не публикуются сведения о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Российской Федерации, включенных в раздел VIII перечня государственных программ Российской Федерации (Обеспечение национальной безопасности и международного сотрудничества - ред.)...", - говорится в тексте постановления. Кроме того, действие документа распространяется на государственные программы "Космическая деятельность России", "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" и "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности".

https://ria.ru/20231222/kod-1917559375.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, правительство рф, политика