Рейтинг@Mail.ru
В России перестанут публиковать данные о реализации некоторых госпрограмм - РИА Новости, 22.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:24 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/gosprogrammy-1917594588.html
В России перестанут публиковать данные о реализации некоторых госпрограмм
В России перестанут публиковать данные о реализации некоторых госпрограмм - РИА Новости, 22.12.2023
В России перестанут публиковать данные о реализации некоторых госпрограмм
Правительство Российской Федерации постановило до конца 2024 года не публиковать сведения о ходе реализации и оценке эффективности ряда государственных программ РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T23:24
2023-12-22T23:24
россия
правительство рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853691054_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_0c94256e2dfe9bda8990200e35cf4b07.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство Российской Федерации постановило до конца 2024 года не публиковать сведения о ходе реализации и оценке эффективности ряда государственных программ в сфере обеспечения национальной безопасности и международного сотрудничества, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Установить, что до 31 декабря 2024 года не публикуются сведения о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Российской Федерации, включенных в раздел VIII перечня государственных программ Российской Федерации (Обеспечение национальной безопасности и международного сотрудничества - ред.)...", - говорится в тексте постановления. Кроме того, действие документа распространяется на государственные программы "Космическая деятельность России", "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" и "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности".
https://ria.ru/20231222/kod-1917559375.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853691054_355:0:3086:2048_1920x0_80_0_0_9033907f42474d0bf0e86b28d144cc12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, правительство рф, политика
Россия, Правительство РФ, Политика
В России перестанут публиковать данные о реализации некоторых госпрограмм

Россия в 2024 году не будет публиковать сведения о реализации ряда госпрограмм

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство Российской Федерации постановило до конца 2024 года не публиковать сведения о ходе реализации и оценке эффективности ряда государственных программ в сфере обеспечения национальной безопасности и международного сотрудничества, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Установить, что до 31 декабря 2024 года не публикуются сведения о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Российской Федерации, включенных в раздел VIII перечня государственных программ Российской Федерации (Обеспечение национальной безопасности и международного сотрудничества - ред.)...", - говорится в тексте постановления.
Кроме того, действие документа распространяется на государственные программы "Космическая деятельность России", "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" и "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности".
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Правительство утвердило правила установки QR-кодов на воинских мемориалах
Вчера, 18:34
 
РоссияПравительство РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала