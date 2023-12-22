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В России перестанут публиковать данные о реализации некоторых госпрограмм
В России перестанут публиковать данные о реализации некоторых госпрограмм - РИА Новости, 22.12.2023
В России перестанут публиковать данные о реализации некоторых госпрограмм
Правительство Российской Федерации постановило до конца 2024 года не публиковать сведения о ходе реализации и оценке эффективности ряда государственных программ РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T23:24
2023-12-22T23:24
2023-12-22T23:24
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Правительство Российской Федерации постановило до конца 2024 года не публиковать сведения о ходе реализации и оценке эффективности ряда государственных программ в сфере обеспечения национальной безопасности и международного сотрудничества, соответствующее постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Установить, что до 31 декабря 2024 года не публикуются сведения о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Российской Федерации, включенных в раздел VIII перечня государственных программ Российской Федерации (Обеспечение национальной безопасности и международного сотрудничества - ред.)...", - говорится в тексте постановления. Кроме того, действие документа распространяется на государственные программы "Космическая деятельность России", "Развитие атомного энергопромышленного комплекса" и "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности".
https://ria.ru/20231222/kod-1917559375.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, правительство рф, политика
Россия, Правительство РФ, Политика
В России перестанут публиковать данные о реализации некоторых госпрограмм
Россия в 2024 году не будет публиковать сведения о реализации ряда госпрограмм