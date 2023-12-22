https://ria.ru/20231222/shtab-1917588831.html

В Белгороде открылся избирательный штаб Путина

В Белгороде открылся избирательный штаб Путина - РИА Новости, 22.12.2023

В Белгороде открылся избирательный штаб Путина

В Белгороде начал работу региональный избирательный штаб кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина. РИА Новости, 22.12.2023

2023-12-22T21:59

2023-12-22T21:59

2023-12-22T21:59

выборы президента россии — 2024

белгород

владимир путин

россия

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БЕЛГОРОД, 22 дек - РИА Новости. В Белгороде начал работу региональный избирательный штаб кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Путина. Сопредседателями штаба стали директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, председатель Общественной палаты области Надежда Рожкова, Михаил Ананичев - отец Героя России Александра Ананичева, погибшего в ходе спецоперации, а также волейболист, руководитель клуба "Белогорье" Сергей Тетюхин. "Мы все прекрасно знаем, что в 2024 году будет проходить одно из главных событий в нашей стране - это выборы президента Российской Федерации. Они пройдут с 15 по 17 марта, поэтому на сегодняшний день задача регионального избирательного штаба кандидата в президенты Российской Федерации Владимира Владимировича Путина состоит в том, чтобы собрать необходимое количество подписей", - заявила на открытии штаба Рожкова. Штаб располагается в центральной части Белгорода на проспекте Славы. Уже в субботу стартует сбор подписей, помогать в работе регионального штаба будут волонтеры. "Сегодня мы провели обучение для участников волонтерского штаба общественной поддержки. Мы рассказывали инструкцию, как заполняются подписные листы, то есть какую часть таблицы заполняет собственноручно подписант, а какую заполняет волонтер. Ну, и правила участия, то, что участвовать может гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста на момент проведения выборов", - сказал на открытии командир белгородского регионального отделения российских студенческих отрядов Андрей Ватулин. Глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, по закону для регистрации ему необходимо заручиться поддержкой не менее чем 300 тысяч россиян.

https://ria.ru/20231222/shtab-1917588090.html

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белгород, владимир путин, россия