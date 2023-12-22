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Глава ПМР: в Приднестровье нельзя допустить возникновение боевых действий - РИА Новости, 22.12.2023
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22:17 22.12.2023
https://ria.ru/20231222/deystviya-1917590073.html
Глава ПМР: в Приднестровье нельзя допустить возникновение боевых действий
Глава ПМР: в Приднестровье нельзя допустить возникновение боевых действий - РИА Новости, 22.12.2023
Глава ПМР: в Приднестровье нельзя допустить возникновение боевых действий
В Приднестровье нельзя допустить возникновение боевых действий, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский. РИА Новости, 22.12.2023
2023-12-22T22:17
2023-12-22T22:17
в мире
молдавия
украина
ссср
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. В Приднестровье нельзя допустить возникновение боевых действий, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский. "Я детально объясняю, почему нельзя допустить возникновение боевых действий в Приднестровье. В принципе, меня слышат. Я чувствую общий настрой и Молдовы, и Европейского союза, и западных государств, и Российской Федерации, и Украины, что нельзя допускать эскалации конфликта на территории Приднестровья", - сказал Красносельский в эфире телеканала "Первый Приднестровский". Глава ПМР отметил, что в Приднестровье в прошлом году произошли теракты, а в этом их удалось предотвратить и не допустили массовую гибель людей. По его словам, боевые действия на территории Украины имеют негативные факторы, которые будут распространяться на Приднестровье в той или иной степени. "Как бы ни было сложно, надо иметь переговорную площадку, на ней стоять, говорить и идти вперёд. Как только прекращается переговорные процесс, как только одна из сторон начинает обманывать другую, рушится все, рушится дипломатия, вступают в действие люди военные. Люди военные могут легко вступить в действие по команде, а остановить процесс войны гораздо сложнее, чем его не допустить", - отметил Красносельский. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В Приднестровье также находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20231215/moldaviya-1915972063.html
https://ria.ru/20231201/pridnestrove-1913259709.html
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в мире, молдавия, украина, ссср, вадим красносельский
В мире, Молдавия, Украина, СССР, Вадим Красносельский
Глава ПМР: в Приднестровье нельзя допустить возникновение боевых действий

Красносельский: в Приднестровье нельзя допустить возникновение боевых действий

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский . Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. В Приднестровье нельзя допустить возникновение боевых действий, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.
«
"Я детально объясняю, почему нельзя допустить возникновение боевых действий в Приднестровье. В принципе, меня слышат. Я чувствую общий настрой и Молдовы, и Европейского союза, и западных государств, и Российской Федерации, и Украины, что нельзя допускать эскалации конфликта на территории Приднестровья", - сказал Красносельский в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
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Глава ПМР отметил, что в Приднестровье в прошлом году произошли теракты, а в этом их удалось предотвратить и не допустили массовую гибель людей. По его словам, боевые действия на территории Украины имеют негативные факторы, которые будут распространяться на Приднестровье в той или иной степени.
«
"Как бы ни было сложно, надо иметь переговорную площадку, на ней стоять, говорить и идти вперёд. Как только прекращается переговорные процесс, как только одна из сторон начинает обманывать другую, рушится все, рушится дипломатия, вступают в действие люди военные. Люди военные могут легко вступить в действие по команде, а остановить процесс войны гораздо сложнее, чем его не допустить", - отметил Красносельский.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В Приднестровье также находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Глава ПМР объяснил, почему Молдавия не может претендовать на Приднестровье
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