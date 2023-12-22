Глава ПМР: в Приднестровье нельзя допустить возникновение боевых действий
Красносельский: в Приднестровье нельзя допустить возникновение боевых действий
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГлава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский . Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости. В Приднестровье нельзя допустить возникновение боевых действий, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский.
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"Я детально объясняю, почему нельзя допустить возникновение боевых действий в Приднестровье. В принципе, меня слышат. Я чувствую общий настрой и Молдовы, и Европейского союза, и западных государств, и Российской Федерации, и Украины, что нельзя допускать эскалации конфликта на территории Приднестровья", - сказал Красносельский в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Глава ПМР отметил, что в Приднестровье в прошлом году произошли теракты, а в этом их удалось предотвратить и не допустили массовую гибель людей. По его словам, боевые действия на территории Украины имеют негативные факторы, которые будут распространяться на Приднестровье в той или иной степени.
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"Как бы ни было сложно, надо иметь переговорную площадку, на ней стоять, говорить и идти вперёд. Как только прекращается переговорные процесс, как только одна из сторон начинает обманывать другую, рушится все, рушится дипломатия, вступают в действие люди военные. Люди военные могут легко вступить в действие по команде, а остановить процесс войны гораздо сложнее, чем его не допустить", - отметил Красносельский.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. В Приднестровье также находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами. Склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна, расположенном недалеко от границы с Украиной, является одним из самых больших в Европе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.