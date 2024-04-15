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Запад признался в соучастии в обстрелах ЗАЭС, заявил Небензя
Запад признался в соучастии в обстрелах ЗАЭС, заявил Небензя - РИА Новости, 15.04.2024
Запад признался в соучастии в обстрелах ЗАЭС, заявил Небензя
Страны Запада признались в соучастии в обстрелах Запорожской АЭС, призывая Москву оставить станцию, "чтобы обстрелы прекратились", заявил на заседании СБ ООН... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:53
2024-04-15T22:53
2024-04-15T23:19
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ООН, 15 апр - РИА Новости. Страны Запада признались в соучастии в обстрелах Запорожской АЭС, призывая Москву оставить станцию, "чтобы обстрелы прекратились", заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Наши западные коллеги, сами того не замечая, высказывались сегодня в форме ультиматумов. "Передайте контроль над ЗАЭС, и тогда ее перестанут обстреливать" - таким образом они не только выдали режим Зеленского с потрохами, но и фактически признались в соучастии в этих безответственных обстрелах", - сказал Небензя.Ранее зампостпреда США Роберт Вуд в частности заявил, что "Россия является коренной причиной последнего инцидента", имея в виду недавний обстрел Запорожской АЭС.
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василий небензя, в мире, москва, россия, сша, оон, запорожская аэс
Василий Небензя, В мире, Москва, Россия, США, ООН, Запорожская АЭС
Запад признался в соучастии в обстрелах ЗАЭС, заявил Небензя
Небензя: Запад признался в соучастии в обстрелах ЗАЭС, призывая РФ оставить ее