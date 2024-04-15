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ВС России ударили по расположению ВСУ в Новом Буге, сообщило подполье
ВС России ударили по расположению ВСУ в Новом Буге, сообщило подполье - РИА Новости, 15.04.2024
ВС России ударили по расположению ВСУ в Новом Буге, сообщило подполье
Российские войска ударили по расположению ВСУ в городе Новый Буг Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T23:31
2024-04-15T23:31
2024-04-15T23:46
россия
николаевская область
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вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Российские войска ударили по расположению ВСУ в городе Новый Буг Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев."В 22:20 был нанесен удар по городу Новый Буг, прилетало очень серьезно, прямо в "располагу" (расположение ВСУ. — Прим. ред.). Выезд из города блокирован, скорые мечутся, у военных истерика, врачей из дома жестко выдергивали", — сказал собеседник агентства.Вторая атака, по его словам, привела к перебоям со светом.Лебедев добавил, что новые подробности будут утром во вторник. Есть информация, что в Новый Буг приехала какая-то комиссия и именно она была целью удара, уточнил координатор.В субботу российские военные поразили расположение армии противника рядом с поселком Радостный Сад на противоположном берегу от Николаева. По предварительным данным, погибли более десяти украинских солдат.В последнее время Россия наносит прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240402/svo-1937316788.html
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россия, николаевская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Николаевская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России ударили по расположению ВСУ в Новом Буге, сообщило подполье
Лебедев: ВС России ударили по расположению ВСУ в Новом Буге под Николаевом
ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Российские войска ударили по расположению ВСУ в городе Новый Буг Николаевской области, сообщил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев.
"В 22:20 был нанесен удар по городу Новый Буг, прилетало очень серьезно, прямо в "располагу" (расположение ВСУ. — Прим. ред.). Выезд из города блокирован, скорые мечутся, у военных истерика, врачей из дома жестко выдергивали", — сказал собеседник агентства.
Вторая атака, по его словам, привела к перебоям со светом.
Лебедев добавил, что новые подробности будут утром во вторник. Есть информация, что в Новый Буг приехала какая-то комиссия и именно она была целью удара, уточнил координатор.
В субботу российские военные поразили расположение армии противника рядом с поселком Радостный Сад на противоположном берегу от Николаева
. По предварительным данным, погибли более десяти украинских солдат.
В последнее время Россия наносит прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины
.
При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
, армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.