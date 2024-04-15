https://ria.ru/20240415/udar-1940281028.html

В Луганске рассказали о последствиях ракетного удара

В Луганске рассказали о последствиях ракетного удара - РИА Новости, 15.04.2024

В Луганске рассказали о последствиях ракетного удара

Остекление и крыши 14 домов повреждены в результате субботнего ракетного удара по Луганску, сообщила временно исполняющая полномочия главы города Яна Пащенко в... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T23:52

2024-04-15T23:52

2024-04-15T23:52

специальная военная операция на украине

луганск

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

происшествия

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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Остекление и крыши 14 домов повреждены в результате субботнего ракетного удара по Луганску, сообщила временно исполняющая полномочия главы города Яна Пащенко в Telegram-канале мэрии. ВСУ 13 апреля ударили по машиностроительному заводу в Луганске, на котором шла наладка производства. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о девяти пострадавших в результате ракетного удара. "В результате ракетной атаки повреждено 14 домостроений, это 41 абонент. Характер повреждений – кровли и оконные рамы, оконные блоки. Уже в воскресенье вышли службы города, совместно с москвичами сделали осмотр. Утром понедельника приступили к выполнению работ", – сказала Пащенко. Она подчеркнула, что восстановить поврежденные объекты планируется в ближайший месяц.

https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html

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луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия