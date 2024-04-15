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В Луганске рассказали о последствиях ракетного удара - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:52 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/udar-1940281028.html
В Луганске рассказали о последствиях ракетного удара
В Луганске рассказали о последствиях ракетного удара - РИА Новости, 15.04.2024
В Луганске рассказали о последствиях ракетного удара
Остекление и крыши 14 домов повреждены в результате субботнего ракетного удара по Луганску, сообщила временно исполняющая полномочия главы города Яна Пащенко в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T23:52
2024-04-15T23:52
специальная военная операция на украине
луганск
луганская народная республика
леонид пасечник
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Остекление и крыши 14 домов повреждены в результате субботнего ракетного удара по Луганску, сообщила временно исполняющая полномочия главы города Яна Пащенко в Telegram-канале мэрии. ВСУ 13 апреля ударили по машиностроительному заводу в Луганске, на котором шла наладка производства. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о девяти пострадавших в результате ракетного удара. "В результате ракетной атаки повреждено 14 домостроений, это 41 абонент. Характер повреждений – кровли и оконные рамы, оконные блоки. Уже в воскресенье вышли службы города, совместно с москвичами сделали осмотр. Утром понедельника приступили к выполнению работ", – сказала Пащенко. Она подчеркнула, что восстановить поврежденные объекты планируется в ближайший месяц.
https://ria.ru/20240206/obstanovka-1925528930.html
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луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Луганске рассказали о последствиях ракетного удара

Пащенко: при ракетном ударе по Луганску пострадало остекление и крыши 14 домов

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Остекление и крыши 14 домов повреждены в результате субботнего ракетного удара по Луганску, сообщила временно исполняющая полномочия главы города Яна Пащенко в Telegram-канале мэрии.
ВСУ 13 апреля ударили по машиностроительному заводу в Луганске, на котором шла наладка производства. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о девяти пострадавших в результате ракетного удара.
"В результате ракетной атаки повреждено 14 домостроений, это 41 абонент. Характер повреждений – кровли и оконные рамы, оконные блоки. Уже в воскресенье вышли службы города, совместно с москвичами сделали осмотр. Утром понедельника приступили к выполнению работ", – сказала Пащенко.
Она подчеркнула, что восстановить поврежденные объекты планируется в ближайший месяц.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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