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В Луганске рассказали о последствиях ракетного удара
В Луганске рассказали о последствиях ракетного удара - РИА Новости, 15.04.2024
В Луганске рассказали о последствиях ракетного удара
Остекление и крыши 14 домов повреждены в результате субботнего ракетного удара по Луганску, сообщила временно исполняющая полномочия главы города Яна Пащенко в... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T23:52
2024-04-15T23:52
2024-04-15T23:52
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леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 15 апр - РИА Новости. Остекление и крыши 14 домов повреждены в результате субботнего ракетного удара по Луганску, сообщила временно исполняющая полномочия главы города Яна Пащенко в Telegram-канале мэрии. ВСУ 13 апреля ударили по машиностроительному заводу в Луганске, на котором шла наладка производства. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о девяти пострадавших в результате ракетного удара. "В результате ракетной атаки повреждено 14 домостроений, это 41 абонент. Характер повреждений – кровли и оконные рамы, оконные блоки. Уже в воскресенье вышли службы города, совместно с москвичами сделали осмотр. Утром понедельника приступили к выполнению работ", – сказала Пащенко. Она подчеркнула, что восстановить поврежденные объекты планируется в ближайший месяц.
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луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Луганске рассказали о последствиях ракетного удара
Пащенко: при ракетном ударе по Луганску пострадало остекление и крыши 14 домов