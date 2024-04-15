В Ярославле ведут работы по строительству новых трамвайных путей
© Depositphotos.com / SimpleFotoТрамвай
© Depositphotos.com / SimpleFoto
Трамвай. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Работы по строительству новых трамвайных путей в рамках концессионного соглашения ведут в Ярославле, сообщает областное правительство.
Сообщается, что в Ярославле продолжаются работы по строительству новых трамвайных путей в рамках концессионного соглашения, реализуемого в регионе под контролем правительства области. Сейчас идут мероприятия по улице Блюхера.
"Концессионер вышел на объект в конце марта. Объем работ предстоит выполнить большой, при этом темп, надеемся, будет хороший. Сейчас мы видим: техника работает, бригады на месте, завезли рельсы, необходимые материалы. Будем следить за качеством и соблюдением сроков выполнения работ на каждом этапе", - цитирует пресс-служба областного правительства замминистра транспорта региона Алексея Болотова.
Он подчеркнул, что работы на объекте ведутся ежедневно, без выходных.
По данным областного правительства, первый этап модернизации концессионер намерен завершить в третьем квартале 2024 года. Также до конца апреля будет подготовлена и направлена на госэкспертизу проектная документация по второму этапу, в рамках которого предстоит заменить 10 километров трамвайных путей – от разворотного круга на улице Александра Невского до разворотного круга "Больница №9". Кроме того, в этом году планируют начать работы на двух трамвайных путепроводах – возле моторного завода и у торгового центра "Рио". Износ обоих объектов оценивается как критический, при этом на их обновление потребуется от 7 до 10 месяцев, отмечают в областном правительстве. Всего в планах на текущий год – обновить более 20 километров путей и принять 26 новых трамваев.
"В целом по итогам модернизации трамвайного движения в 2025 году в Ярославле должно быть обновлено 45,3 километра путей, создана новая система электроснабжения, реконструированы два путепровода и трамвайное депо. На маршруты выйдут 47 односекционных низкопольных трамваев", - сообщает правительство Ярославской области.