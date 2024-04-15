https://ria.ru/20240415/yaroslavl-1940276373.html

В Ярославле ведут работы по строительству новых трамвайных путей

В Ярославле ведут работы по строительству новых трамвайных путей - РИА Новости, 15.04.2024

В Ярославле ведут работы по строительству новых трамвайных путей

Работы по строительству новых трамвайных путей в рамках концессионного соглашения ведут в Ярославле, сообщает областное правительство. РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T23:06

2024-04-15T23:06

2024-04-15T23:06

ярославская область

ярославль

ярославская область

александр невский

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ЯРОСЛАВЛЬ, 15 апр – РИА Новости. Работы по строительству новых трамвайных путей в рамках концессионного соглашения ведут в Ярославле, сообщает областное правительство. Сообщается, что в Ярославле продолжаются работы по строительству новых трамвайных путей в рамках концессионного соглашения, реализуемого в регионе под контролем правительства области. Сейчас идут мероприятия по улице Блюхера. "Концессионер вышел на объект в конце марта. Объем работ предстоит выполнить большой, при этом темп, надеемся, будет хороший. Сейчас мы видим: техника работает, бригады на месте, завезли рельсы, необходимые материалы. Будем следить за качеством и соблюдением сроков выполнения работ на каждом этапе", - цитирует пресс-служба областного правительства замминистра транспорта региона Алексея Болотова. Он подчеркнул, что работы на объекте ведутся ежедневно, без выходных. По данным областного правительства, первый этап модернизации концессионер намерен завершить в третьем квартале 2024 года. Также до конца апреля будет подготовлена и направлена на госэкспертизу проектная документация по второму этапу, в рамках которого предстоит заменить 10 километров трамвайных путей – от разворотного круга на улице Александра Невского до разворотного круга "Больница №9". Кроме того, в этом году планируют начать работы на двух трамвайных путепроводах – возле моторного завода и у торгового центра "Рио". Износ обоих объектов оценивается как критический, при этом на их обновление потребуется от 7 до 10 месяцев, отмечают в областном правительстве. Всего в планах на текущий год – обновить более 20 километров путей и принять 26 новых трамваев. "В целом по итогам модернизации трамвайного движения в 2025 году в Ярославле должно быть обновлено 45,3 километра путей, создана новая система электроснабжения, реконструированы два путепровода и трамвайное депо. На маршруты выйдут 47 односекционных низкопольных трамваев", - сообщает правительство Ярославской области.

https://ria.ru/20240415/sotsobyakty-1940138819.html

https://ria.ru/20240415/sotrudnichestvo-1940137125.html

ярославль

ярославская область

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ярославль, ярославская область, александр невский