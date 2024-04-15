https://ria.ru/20240415/nebenzya-1940275528.html

Небензя рассказал, что случится, если атаки на ЗАЭС продолжатся

Небензя рассказал, что случится, если атаки на ЗАЭС продолжатся - РИА Новости, 15.04.2024

Небензя рассказал, что случится, если атаки на ЗАЭС продолжатся

Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС и призывает секретариат МАГАТЭ и здравомыслящих членов международного сообщества сделать всё для... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T22:55

2024-04-15T22:55

2024-04-15T23:30

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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украина

магатэ

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ООН, 15 апр - РИА Новости. Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС и призывает секретариат МАГАТЭ и здравомыслящих членов международного сообщества сделать всё для спасения мира от ядерного инцидента, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Если украинские удары по ЗАЭС продолжатся, никто не может полностью исключить ядерную катастрофу регионального и даже глобального масштаба", - сказал Небензя."Со своей стороны наша страна продолжит обеспечивать защиту ЗАЭС от украинских атак и провокаций. Намерены и далее предпринимать меры по укреплению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС. Призываем секретариат МАГАТЭ, а также всех здравомыслящих членов международного сообщества также сделать всё возможное для спасения мира от ядерного инцидента", - подчеркнул он.По его словам, одним из важнейших подобных шагов станет прямое и открытое осуждение действий Украины, уже не раз подводивших мир к черте катастрофы.

https://ria.ru/20240415/ataki-1940275766.html

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