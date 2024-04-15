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Небензя рассказал, что случится, если атаки на ЗАЭС продолжатся - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:55 15.04.2024 (обновлено: 23:30 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/nebenzya-1940275528.html
Небензя рассказал, что случится, если атаки на ЗАЭС продолжатся
Небензя рассказал, что случится, если атаки на ЗАЭС продолжатся - РИА Новости, 15.04.2024
Небензя рассказал, что случится, если атаки на ЗАЭС продолжатся
Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС и призывает секретариат МАГАТЭ и здравомыслящих членов международного сообщества сделать всё для... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:55
2024-04-15T23:30
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
в мире
россия
василий небензя
оон
украина
магатэ
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ООН, 15 апр - РИА Новости. Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС и призывает секретариат МАГАТЭ и здравомыслящих членов международного сообщества сделать всё для спасения мира от ядерного инцидента, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Если украинские удары по ЗАЭС продолжатся, никто не может полностью исключить ядерную катастрофу регионального и даже глобального масштаба", - сказал Небензя."Со своей стороны наша страна продолжит обеспечивать защиту ЗАЭС от украинских атак и провокаций. Намерены и далее предпринимать меры по укреплению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС. Призываем секретариат МАГАТЭ, а также всех здравомыслящих членов международного сообщества также сделать всё возможное для спасения мира от ядерного инцидента", - подчеркнул он.По его словам, одним из важнейших подобных шагов станет прямое и открытое осуждение действий Украины, уже не раз подводивших мир к черте катастрофы.
https://ria.ru/20240415/ataki-1940275766.html
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вооруженные силы украины, в мире, россия, василий небензя, оон, украина, магатэ, запорожская аэс
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Василий Небензя, ООН, Украина, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Небензя рассказал, что случится, если атаки на ЗАЭС продолжатся

Небензя: если удары ВСУ по ЗАЭС продолжатся, может возникнуть ядерная катастрофа

© РИА Новости / Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 15 апр - РИА Новости. Россия продолжит обеспечивать безопасность Запорожской АЭС и призывает секретариат МАГАТЭ и здравомыслящих членов международного сообщества сделать всё для спасения мира от ядерного инцидента, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«
"Если украинские удары по ЗАЭС продолжатся, никто не может полностью исключить ядерную катастрофу регионального и даже глобального масштаба", - сказал Небензя.
«
"Со своей стороны наша страна продолжит обеспечивать защиту ЗАЭС от украинских атак и провокаций. Намерены и далее предпринимать меры по укреплению ядерной и физической ядерной безопасности ЗАЭС. Призываем секретариат МАГАТЭ, а также всех здравомыслящих членов международного сообщества также сделать всё возможное для спасения мира от ядерного инцидента", - подчеркнул он.
По его словам, одним из важнейших подобных шагов станет прямое и открытое осуждение действий Украины, уже не раз подводивших мир к черте катастрофы.
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
За последние несколько месяцев атаки ВСУ на ЗАЭС усилились, заявил Небензя
Вчера, 22:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияВасилий НебензяООНУкраинаМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
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