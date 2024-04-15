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Китай заявил о приверженности содействию диалогу по конфликту на Украине - РИА Новости, 16.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:45 15.04.2024 (обновлено: 00:06 16.04.2024)
https://ria.ru/20240415/sodeystvie-1940280364.html
Китай заявил о приверженности содействию диалогу по конфликту на Украине
Китай заявил о приверженности содействию диалогу по конфликту на Украине - РИА Новости, 16.04.2024
Китай заявил о приверженности содействию диалогу по конфликту на Украине
Китай привержен содействию миру и диалогу для урегулирования кризиса на Украине, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-15T23:45
2024-04-16T00:06
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
гэн шуан
оон
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ООН, 15 апр - РИА Новости. Китай привержен содействию миру и диалогу для урегулирования кризиса на Украине, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан. "Вопрос безопасности ЗАЭС - это один аспект украинского кризиса, окончательное решение которого зависит от перспектив политического урегулирования. Мы призываем все стороны придерживаться принципа неделимой безопасности, cфокусироваться на цели достижения мира и стабильности, начать взаимодействовать друг с другом без промедлений", - сказал Гэн Шуан. Он также призвал поэтапно добиваться консенсуса и возобновления мирных переговоров как можно скорее, чтобы создать благоприятные условия для решения соответствующих вопросов, в том числе вопроса безопасности ядерных объектов. "Китай останется приверженным содействию миру и диалогу и будет играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса на Украине", - указал дипломат.
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940272546.html
https://ria.ru/20240315/peregovory-1933389804.html
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в мире, китай, украина, гэн шуан, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Гэн Шуан, ООН
Китай заявил о приверженности содействию диалогу по конфликту на Украине

Дипломат из КНР: Китай привержен содействию миру для урегулирования на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Китая. Архивное фото
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ООН, 15 апр - РИА Новости. Китай привержен содействию миру и диалогу для урегулирования кризиса на Украине, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан.
«
"Вопрос безопасности ЗАЭС - это один аспект украинского кризиса, окончательное решение которого зависит от перспектив политического урегулирования. Мы призываем все стороны придерживаться принципа неделимой безопасности, cфокусироваться на цели достижения мира и стабильности, начать взаимодействовать друг с другом без промедлений", - сказал Гэн Шуан.
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Он также призвал поэтапно добиваться консенсуса и возобновления мирных переговоров как можно скорее, чтобы создать благоприятные условия для решения соответствующих вопросов, в том числе вопроса безопасности ядерных объектов.
«
"Китай останется приверженным содействию миру и диалогу и будет играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса на Украине", - указал дипломат.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаГэн ШуанООН
 
 
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