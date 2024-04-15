https://ria.ru/20240415/sodeystvie-1940280364.html

Китай заявил о приверженности содействию диалогу по конфликту на Украине

Китай заявил о приверженности содействию диалогу по конфликту на Украине - РИА Новости, 16.04.2024

Китай заявил о приверженности содействию диалогу по конфликту на Украине

Китай привержен содействию миру и диалогу для урегулирования кризиса на Украине, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-15T23:45

2024-04-15T23:45

2024-04-16T00:06

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ООН, 15 апр - РИА Новости. Китай привержен содействию миру и диалогу для урегулирования кризиса на Украине, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан. "Вопрос безопасности ЗАЭС - это один аспект украинского кризиса, окончательное решение которого зависит от перспектив политического урегулирования. Мы призываем все стороны придерживаться принципа неделимой безопасности, cфокусироваться на цели достижения мира и стабильности, начать взаимодействовать друг с другом без промедлений", - сказал Гэн Шуан. Он также призвал поэтапно добиваться консенсуса и возобновления мирных переговоров как можно скорее, чтобы создать благоприятные условия для решения соответствующих вопросов, в том числе вопроса безопасности ядерных объектов. "Китай останется приверженным содействию миру и диалогу и будет играть конструктивную роль в продвижении политического урегулирования кризиса на Украине", - указал дипломат.

https://ria.ru/20240415/ukraina-1940272546.html

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