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Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС

Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС - РИА Новости, 16.04.2024

Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС

Россия призывает МАГАТЭ указать на источник атак на Запорожскую АЭС – это не политический вопрос, а вопрос ядерной безопасности, заявил на заседании Совета... РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-15T23:39

2024-04-15T23:39

2024-04-16T00:05

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ООН, 15 апр – РИА Новости. Россия призывает МАГАТЭ указать на источник атак на Запорожскую АЭС – это не политический вопрос, а вопрос ядерной безопасности, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя. "Призываем руководство МАГАТЭ признать очевидный факт и не заниматься словесной эквилибристикой, а указать на источник атак на Запорожскую АЭС. Это не политический вопрос. Сейчас это попросту вопрос безопасности станции и ядерной и радиационной безопасности Европы. Нерешительность секретариата агентства назвать вещи своими именами только поощряет киевские власти к дальнейшим чрезвычайно опасным действиям", - сказал Небензя. "Если такая обезличенная трактовка обстрелов ЗАЭС агентства продолжится, предпринимаемые МАГАТЭ усилия в значительной мере утратят смысл", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20240415/intsident-1940270613.html

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