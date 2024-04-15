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Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС
Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС - РИА Новости, 16.04.2024
Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС
Россия призывает МАГАТЭ указать на источник атак на Запорожскую АЭС – это не политический вопрос, а вопрос ядерной безопасности, заявил на заседании Совета... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-15T23:39
2024-04-15T23:39
2024-04-16T00:05
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ООН, 15 апр – РИА Новости. Россия призывает МАГАТЭ указать на источник атак на Запорожскую АЭС – это не политический вопрос, а вопрос ядерной безопасности, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя. "Призываем руководство МАГАТЭ признать очевидный факт и не заниматься словесной эквилибристикой, а указать на источник атак на Запорожскую АЭС. Это не политический вопрос. Сейчас это попросту вопрос безопасности станции и ядерной и радиационной безопасности Европы. Нерешительность секретариата агентства назвать вещи своими именами только поощряет киевские власти к дальнейшим чрезвычайно опасным действиям", - сказал Небензя. "Если такая обезличенная трактовка обстрелов ЗАЭС агентства продолжится, предпринимаемые МАГАТЭ усилия в значительной мере утратят смысл", - подчеркнул он.
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в мире, европа, россия, василий небензя, магатэ, запорожская аэс, оон
В мире, Европа, Россия, Василий Небензя, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН
Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС
Небензя: Россия призывает МАГАТЭ указать на источник атак на Запорожскую АЭС