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Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС - РИА Новости, 16.04.2024
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23:39 15.04.2024 (обновлено: 00:05 16.04.2024)
https://ria.ru/20240415/istochnik-1940279899.html
Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС
Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС - РИА Новости, 16.04.2024
Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС
Россия призывает МАГАТЭ указать на источник атак на Запорожскую АЭС – это не политический вопрос, а вопрос ядерной безопасности, заявил на заседании Совета... РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-15T23:39
2024-04-16T00:05
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василий небензя
магатэ
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ООН, 15 апр – РИА Новости. Россия призывает МАГАТЭ указать на источник атак на Запорожскую АЭС – это не политический вопрос, а вопрос ядерной безопасности, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя. "Призываем руководство МАГАТЭ признать очевидный факт и не заниматься словесной эквилибристикой, а указать на источник атак на Запорожскую АЭС. Это не политический вопрос. Сейчас это попросту вопрос безопасности станции и ядерной и радиационной безопасности Европы. Нерешительность секретариата агентства назвать вещи своими именами только поощряет киевские власти к дальнейшим чрезвычайно опасным действиям", - сказал Небензя. "Если такая обезличенная трактовка обстрелов ЗАЭС агентства продолжится, предпринимаемые МАГАТЭ усилия в значительной мере утратят смысл", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20240415/intsident-1940270613.html
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в мире, европа, россия, василий небензя, магатэ, запорожская аэс, оон
В мире, Европа, Россия, Василий Небензя, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН
Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС

Небензя: Россия призывает МАГАТЭ указать на источник атак на Запорожскую АЭС

© РИА Новости / Александр Щербак/POOLПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Александр Щербак/POOL
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 15 апр – РИА Новости. Россия призывает МАГАТЭ указать на источник атак на Запорожскую АЭС – это не политический вопрос, а вопрос ядерной безопасности, заявил на заседании Совета безопасности ООН постпред РФ Василий Небензя.
«
"Призываем руководство МАГАТЭ признать очевидный факт и не заниматься словесной эквилибристикой, а указать на источник атак на Запорожскую АЭС. Это не политический вопрос. Сейчас это попросту вопрос безопасности станции и ядерной и радиационной безопасности Европы. Нерешительность секретариата агентства назвать вещи своими именами только поощряет киевские власти к дальнейшим чрезвычайно опасным действиям", - сказал Небензя.
«
"Если такая обезличенная трактовка обстрелов ЗАЭС агентства продолжится, предпринимаемые МАГАТЭ усилия в значительной мере утратят смысл", - подчеркнул он.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Глава МАГАТЭ оценил вероятность крупного ядерного инцидента на ЗАЭС
Вчера, 22:21
 
В миреЕвропаРоссияВасилий НебензяМАГАТЭЗапорожская АЭСООН
 
 
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