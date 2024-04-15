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Тимур Вайнштейн получил спецприз за развитие партнерского продюсирования - РИА Новости, 15.04.2024
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Шоубиз
 
22:52 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/vaynshteyn-1940275288.html
Тимур Вайнштейн получил спецприз за развитие партнерского продюсирования
Тимур Вайнштейн получил спецприз за развитие партнерского продюсирования - РИА Новости, 15.04.2024
Тимур Вайнштейн получил спецприз за развитие партнерского продюсирования
Продюсер Тимур Вайнштейн получил специальный приз за развитие и поддержку партнерского продюсирования на V национальной премии веб-контента, передает... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:52
2024-04-15T22:52
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Продюсер Тимур Вайнштейн получил специальный приз за развитие и поддержку партнерского продюсирования на V национальной премии веб-контента, передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения V Национальной премии в области веб-контента проходит в Цифровом деловом пространстве в Москве. "Честно говоря, мне очень нравится, как сейчас сформулировано, "За партнерское продюсирование", за те коллаборации, которые происходят. Сегодня, чтобы сделать большой серьезный проект, действительно нужно "партнериться". И телеканал НТВ, что приятно, что мне вручается, как продюсеру Тимуру Вайнштейну, генпродюсеру телеканала НТВ на веб-премии, действительно удается, мне кажется, за последнее время, за последний год очень много чего сделать с коллаборацией", - сказал Вайнштейн. Национальная премия в области веб-индустрии вручается с 2018 года и отражает главные тренды года в области интернет-контента.
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москва, тимур вайнштейн, происшествия
Шоубиз, Москва, Тимур Вайнштейн, Происшествия
Тимур Вайнштейн получил спецприз за развитие партнерского продюсирования

Продюсер Вайнштейн получил спецприз за развитие партнерского продюсирования

© Фото : PR НТВТимур Вайнштейн
Тимур Вайнштейн - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© Фото : PR НТВ
Тимур Вайнштейн. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Продюсер Тимур Вайнштейн получил специальный приз за развитие и поддержку партнерского продюсирования на V национальной премии веб-контента, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения V Национальной премии в области веб-контента проходит в Цифровом деловом пространстве в Москве.
"Честно говоря, мне очень нравится, как сейчас сформулировано, "За партнерское продюсирование", за те коллаборации, которые происходят. Сегодня, чтобы сделать большой серьезный проект, действительно нужно "партнериться". И телеканал НТВ, что приятно, что мне вручается, как продюсеру Тимуру Вайнштейну, генпродюсеру телеканала НТВ на веб-премии, действительно удается, мне кажется, за последнее время, за последний год очень много чего сделать с коллаборацией", - сказал Вайнштейн.
Национальная премия в области веб-индустрии вручается с 2018 года и отражает главные тренды года в области интернет-контента.
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