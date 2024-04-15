https://ria.ru/20240415/zaes-1940278716.html

Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений, заявил Небензя

Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений, заявил Небензя - РИА Новости, 15.04.2024

Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений, заявил Небензя

Россия никогда не размещала на Запорожской АЭС тяжелых вооружений и не нападала с ее территории, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T23:26

2024-04-15T23:26

2024-04-15T23:27

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ООН, 15 апр – РИА Новости. Россия никогда не размещала на Запорожской АЭС тяжелых вооружений и не нападала с ее территории, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Никаким решением военных задач украинские обстрелы станции оправдать нельзя. Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений и не осуществляла с ее территории каких-либо нападений", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20240415/nebenzya-1940275528.html

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в мире, россия, василий небензя, запорожская аэс, оон