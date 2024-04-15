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Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений, заявил Небензя
Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений, заявил Небензя - РИА Новости, 15.04.2024
Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений, заявил Небензя
Россия никогда не размещала на Запорожской АЭС тяжелых вооружений и не нападала с ее территории, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T23:26
2024-04-15T23:26
2024-04-15T23:27
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ООН, 15 апр – РИА Новости. Россия никогда не размещала на Запорожской АЭС тяжелых вооружений и не нападала с ее территории, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Никаким решением военных задач украинские обстрелы станции оправдать нельзя. Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений и не осуществляла с ее территории каких-либо нападений", - сказал Небензя.
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в мире, россия, василий небензя, запорожская аэс, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Василий Небензя, Запорожская АЭС, ООН
Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений, заявил Небензя
Небензя: РФ не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений и не нападала оттуда