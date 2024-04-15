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Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений, заявил Небензя - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:26 15.04.2024 (обновлено: 23:27 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/zaes-1940278716.html
Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений, заявил Небензя
Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений, заявил Небензя - РИА Новости, 15.04.2024
Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений, заявил Небензя
Россия никогда не размещала на Запорожской АЭС тяжелых вооружений и не нападала с ее территории, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T23:26
2024-04-15T23:27
специальная военная операция на украине
в мире
россия
василий небензя
запорожская аэс
оон
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ООН, 15 апр – РИА Новости. Россия никогда не размещала на Запорожской АЭС тяжелых вооружений и не нападала с ее территории, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Никаким решением военных задач украинские обстрелы станции оправдать нельзя. Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений и не осуществляла с ее территории каких-либо нападений", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20240415/nebenzya-1940275528.html
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в мире, россия, василий небензя, запорожская аэс, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Василий Небензя, Запорожская АЭС, ООН
Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений, заявил Небензя

Небензя: РФ не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений и не нападала оттуда

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 15 апр – РИА Новости. Россия никогда не размещала на Запорожской АЭС тяжелых вооружений и не нападала с ее территории, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«
"Никаким решением военных задач украинские обстрелы станции оправдать нельзя. Россия никогда не размещала на ЗАЭС тяжелых вооружений и не осуществляла с ее территории каких-либо нападений", - сказал Небензя.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Небензя рассказал, что случится, если атаки на ЗАЭС продолжатся
Вчера, 22:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВасилий НебензяЗапорожская АЭСООН
 
 
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