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На Запорожской АЭС нет тяжелого вооружения, заявил Гросси - РИА Новости, 16.04.2024
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23:57 15.04.2024 (обновлено: 00:52 16.04.2024)
https://ria.ru/20240415/vooruzhenie-1940281648.html
На Запорожской АЭС нет тяжелого вооружения, заявил Гросси
На Запорожской АЭС нет тяжелого вооружения, заявил Гросси - РИА Новости, 16.04.2024
На Запорожской АЭС нет тяжелого вооружения, заявил Гросси
На Запорожской АЭС нет тяжелых вооружений, заявил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-15T23:57
2024-04-16T00:52
запорожская аэс
в мире
рафаэль гросси
магатэ
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ООН, 16 апр - РИА Новости. На Запорожской АЭС нет тяжелых вооружений, заявил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Тяжелых вооружений там нет. На станции наши эксперты не видели этого", - сказал Гросси.
https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html
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запорожская аэс, в мире, рафаэль гросси, магатэ
Запорожская АЭС, В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
На Запорожской АЭС нет тяжелого вооружения, заявил Гросси

Гросси: на Запорожской АЭС нет тяжелого вооружения

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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ООН, 16 апр - РИА Новости. На Запорожской АЭС нет тяжелых вооружений, заявил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Тяжелых вооружений там нет. На станции наши эксперты не видели этого", - сказал Гросси.
Изображение сгенерировано ИИ
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12 апреля, 08:00
 
Запорожская АЭСВ миреРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
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