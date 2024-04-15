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На Запорожской АЭС нет тяжелого вооружения, заявил Гросси
На Запорожской АЭС нет тяжелого вооружения, заявил Гросси - РИА Новости, 16.04.2024
На Запорожской АЭС нет тяжелого вооружения, заявил Гросси
На Запорожской АЭС нет тяжелых вооружений, заявил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 16.04.2024
2024-04-15T23:57
2024-04-15T23:57
2024-04-16T00:52
запорожская аэс
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рафаэль гросси
магатэ
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ООН, 16 апр - РИА Новости. На Запорожской АЭС нет тяжелых вооружений, заявил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Тяжелых вооружений там нет. На станции наши эксперты не видели этого", - сказал Гросси.
https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html
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Запорожская АЭС, В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ
На Запорожской АЭС нет тяжелого вооружения, заявил Гросси
Гросси: на Запорожской АЭС нет тяжелого вооружения