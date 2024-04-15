https://ria.ru/20240415/vooruzhenie-1940281648.html

На Запорожской АЭС нет тяжелого вооружения, заявил Гросси

На Запорожской АЭС нет тяжелого вооружения, заявил Гросси - РИА Новости, 16.04.2024

На Запорожской АЭС нет тяжелого вооружения, заявил Гросси

На Запорожской АЭС нет тяжелых вооружений, заявил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 16.04.2024

2024-04-15T23:57

2024-04-15T23:57

2024-04-16T00:52

запорожская аэс

в мире

рафаэль гросси

магатэ

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ООН, 16 апр - РИА Новости. На Запорожской АЭС нет тяжелых вооружений, заявил журналистам гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси."Тяжелых вооружений там нет. На станции наши эксперты не видели этого", - сказал Гросси.

https://ria.ru/20240412/ukraina-1939430145.html

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