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За последние несколько месяцев атаки ВСУ на ЗАЭС усилились, заявил Небензя - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:58 15.04.2024 (обновлено: 23:32 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/ataki-1940275766.html
За последние несколько месяцев атаки ВСУ на ЗАЭС усилились, заявил Небензя
За последние несколько месяцев атаки ВСУ на ЗАЭС усилились, заявил Небензя - РИА Новости, 15.04.2024
За последние несколько месяцев атаки ВСУ на ЗАЭС усилились, заявил Небензя
Атаки ВСУ на Запорожскую АЭС за последние несколько месяцев интенсифицировались, Москва информирует об этом МАГАТЭ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:58
2024-04-15T23:32
специальная военная операция на украине
в мире
москва
вооруженные силы украины
магатэ
россия
василий небензя
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ООН, 15 апр – РИА Новости. Атаки ВСУ на Запорожскую АЭС за последние несколько месяцев интенсифицировались, Москва информирует об этом МАГАТЭ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."За последние несколько месяцев подобные атаки не только возобновились, но и резко интенсифицировались. Вооруженные силы РФ фиксировали и подавляли до 100 с лишним беспилотных летательных аппаратов в неделю", - сказал Небензя."Наша страна регулярно информировала и продолжает информировать Совет безопасности ООН и секретариат МАГАТЭ об этих недопустимых действиях", - подчеркнул он.Однако, по его словам, западные коллеги признавать реально создаваемые Киевом угрозы как не хотели, так и не хотят.
https://ria.ru/20240415/nebenzya-1940275528.html
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в мире, москва, вооруженные силы украины, магатэ, россия, василий небензя, оон, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Россия, Василий Небензя, ООН, Киев
За последние несколько месяцев атаки ВСУ на ЗАЭС усилились, заявил Небензя

Небензя: РФ информирует МАГАТЭ об усилении атак ВСУ на ЗАЭС в последние месяцы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 15 апр – РИА Новости. Атаки ВСУ на Запорожскую АЭС за последние несколько месяцев интенсифицировались, Москва информирует об этом МАГАТЭ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«
"За последние несколько месяцев подобные атаки не только возобновились, но и резко интенсифицировались. Вооруженные силы РФ фиксировали и подавляли до 100 с лишним беспилотных летательных аппаратов в неделю", - сказал Небензя.
«
"Наша страна регулярно информировала и продолжает информировать Совет безопасности ООН и секретариат МАГАТЭ об этих недопустимых действиях", - подчеркнул он.
Однако, по его словам, западные коллеги признавать реально создаваемые Киевом угрозы как не хотели, так и не хотят.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Небензя рассказал, что случится, если атаки на ЗАЭС продолжатся
Вчера, 22:55
 
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