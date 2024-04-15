https://ria.ru/20240415/ataki-1940275766.html

За последние несколько месяцев атаки ВСУ на ЗАЭС усилились, заявил Небензя

За последние несколько месяцев атаки ВСУ на ЗАЭС усилились, заявил Небензя - РИА Новости, 15.04.2024

За последние несколько месяцев атаки ВСУ на ЗАЭС усилились, заявил Небензя

Атаки ВСУ на Запорожскую АЭС за последние несколько месяцев интенсифицировались, Москва информирует об этом МАГАТЭ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T22:58

2024-04-15T22:58

2024-04-15T23:32

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ООН, 15 апр – РИА Новости. Атаки ВСУ на Запорожскую АЭС за последние несколько месяцев интенсифицировались, Москва информирует об этом МАГАТЭ, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."За последние несколько месяцев подобные атаки не только возобновились, но и резко интенсифицировались. Вооруженные силы РФ фиксировали и подавляли до 100 с лишним беспилотных летательных аппаратов в неделю", - сказал Небензя."Наша страна регулярно информировала и продолжает информировать Совет безопасности ООН и секретариат МАГАТЭ об этих недопустимых действиях", - подчеркнул он.Однако, по его словам, западные коллеги признавать реально создаваемые Киевом угрозы как не хотели, так и не хотят.

https://ria.ru/20240415/nebenzya-1940275528.html

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