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Нетаньяху заявил, что Израиль ответит на атаку Ирана мудро

Нетаньяху заявил, что Израиль ответит на атаку Ирана мудро - РИА Новости, 15.04.2024

Нетаньяху заявил, что Израиль ответит на атаку Ирана мудро

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил коллегам по правящей партии "Ликуд", что Израиль отреагирует на атаку Ирана "мудро, а не на эмоциях". РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T23:18

2024-04-15T23:18

2024-04-15T23:33

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил коллегам по правящей партии "Ликуд", что Израиль отреагирует на атаку Ирана "мудро, а не на эмоциях". "Мы ответим Ирану, но нужно поступить мудро, а не действовать на эмоциях. Их нужно ввести в состоянии стресса так же, как они заставили нас испытывать стресс", - приводит высказывание Нетаньяху государственная радиостанция Kan. По информации Kan, Нетаньяху сказал однопартийцам, что ответ Израиля должен быть скоординирован с США. Радиостанция добавляет, что Израиль обязался уведомить США перед ответом, чтобы избежать ситуации, при которой американские войска окажутся в опасности из-за отсутствия предварительной подготовки. Источник радиостанции сообщил, что Вашингтон выдвинул это требование в связи с тем, Израиль нанес удар по иранскому консульству в Дамаске, не проинформировав об этом американскую сторону. Ранее в понедельник узкий кабинет военных действий Израиля завершил очередное заседание, на котором обсуждались различные варианты израильского ответа на ракетную атаку Ирана. По данным 12-го канала израильского телевидения, министры обсуждали опции ответа "различной интенсивности", некоторые из которых могли бы быть реализованы "без промедления". Элитное подразделение ВС Ирана Корпус стражей исламской революции в ночь на 14 апреля нанесло удар по Израилю в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотников, включая дроны-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский гостелеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

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в мире, израиль, иран, сша, биньямин нетаньяху, бени ганц, ликуд, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем