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Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю - РИА Новости, 15.04.2024
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23:12 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/dom-1940276955.html
Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю
Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю - РИА Новости, 15.04.2024
Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю
Белый дом заявил, что не поддержит возможную попытку республиканской оппозиции провести помощь Израилю и Украине отдельными законопроектами и продолжает... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T23:12
2024-04-15T23:12
в мире
израиль
украина
сша
карин жан-пьер
джо байден
обострение ситуации между ираном и израилем
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ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Белый дом заявил, что не поддержит возможную попытку республиканской оппозиции провести помощь Израилю и Украине отдельными законопроектами и продолжает настаивать на завершении утверждения в конгрессе пакетной инициативы. "Мы не поддержим обособленные законопроекты. Обособленные законопроекты не помогут Израилю и Украине, они только задержат необходимую помощь", - сказала на брифинге для СМИ официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Ожидается, что на этой неделе палата представителей выступит с собственными предложениями о поддержке обеих стран, отличными от уже принятого сенатом законопроекта на 95 миллиардов долларов. В минувшие выходные президент США Джо Байден обсуждал с лидерами обеих палат конгресса вопрос об утверждении забуксовавшего в палате представителей законопроекта, который выделяет 60 миллиардов долларов Украине и 14 миллиардов – Израилю, подвергшемуся иранской воздушной атаке.
https://ria.ru/20240415/konflikt-1940266498.html
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в мире, израиль, украина, сша, карин жан-пьер, джо байден, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Украина, США, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю

Белый дом не поддержит возможное разделение проекта о помощи Украине и Израилю

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом
Официальная резиденция президента США - Белый дом - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Официальная резиденция президента США - Белый дом. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Белый дом заявил, что не поддержит возможную попытку республиканской оппозиции провести помощь Израилю и Украине отдельными законопроектами и продолжает настаивать на завершении утверждения в конгрессе пакетной инициативы.
«
"Мы не поддержим обособленные законопроекты. Обособленные законопроекты не помогут Израилю и Украине, они только задержат необходимую помощь", - сказала на брифинге для СМИ официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Ожидается, что на этой неделе палата представителей выступит с собственными предложениями о поддержке обеих стран, отличными от уже принятого сенатом законопроекта на 95 миллиардов долларов.
В минувшие выходные президент США Джо Байден обсуждал с лидерами обеих палат конгресса вопрос об утверждении забуксовавшего в палате представителей законопроекта, который выделяет 60 миллиардов долларов Украине и 14 миллиардов – Израилю, подвергшемуся иранской воздушной атаке.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
США объяснили, почему не помогают отражать воздушные атаки на Украину
Вчера, 21:54
 
В миреИзраильУкраинаСШАКарин Жан-ПьерДжо БайденОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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