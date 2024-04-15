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Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю
Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю - РИА Новости, 15.04.2024
Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю
Белый дом заявил, что не поддержит возможную попытку республиканской оппозиции провести помощь Израилю и Украине отдельными законопроектами и продолжает... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T23:12
2024-04-15T23:12
2024-04-15T23:12
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ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Белый дом заявил, что не поддержит возможную попытку республиканской оппозиции провести помощь Израилю и Украине отдельными законопроектами и продолжает настаивать на завершении утверждения в конгрессе пакетной инициативы. "Мы не поддержим обособленные законопроекты. Обособленные законопроекты не помогут Израилю и Украине, они только задержат необходимую помощь", - сказала на брифинге для СМИ официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Ожидается, что на этой неделе палата представителей выступит с собственными предложениями о поддержке обеих стран, отличными от уже принятого сенатом законопроекта на 95 миллиардов долларов. В минувшие выходные президент США Джо Байден обсуждал с лидерами обеих палат конгресса вопрос об утверждении забуксовавшего в палате представителей законопроекта, который выделяет 60 миллиардов долларов Украине и 14 миллиардов – Израилю, подвергшемуся иранской воздушной атаке.
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В мире, Израиль, Украина, США, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю
Белый дом не поддержит возможное разделение проекта о помощи Украине и Израилю