https://ria.ru/20240415/dom-1940276955.html

Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю

Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю - РИА Новости, 15.04.2024

Белый дом не поддержит разделение проекта о помощи Украине и Израилю

Белый дом заявил, что не поддержит возможную попытку республиканской оппозиции провести помощь Израилю и Украине отдельными законопроектами и продолжает... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T23:12

2024-04-15T23:12

2024-04-15T23:12

в мире

израиль

украина

сша

карин жан-пьер

джо байден

обострение ситуации между ираном и израилем

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ВАШИНГТОН, 15 апр – РИА Новости. Белый дом заявил, что не поддержит возможную попытку республиканской оппозиции провести помощь Израилю и Украине отдельными законопроектами и продолжает настаивать на завершении утверждения в конгрессе пакетной инициативы. "Мы не поддержим обособленные законопроекты. Обособленные законопроекты не помогут Израилю и Украине, они только задержат необходимую помощь", - сказала на брифинге для СМИ официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Ожидается, что на этой неделе палата представителей выступит с собственными предложениями о поддержке обеих стран, отличными от уже принятого сенатом законопроекта на 95 миллиардов долларов. В минувшие выходные президент США Джо Байден обсуждал с лидерами обеих палат конгресса вопрос об утверждении забуксовавшего в палате представителей законопроекта, который выделяет 60 миллиардов долларов Украине и 14 миллиардов – Израилю, подвергшемуся иранской воздушной атаке.

https://ria.ru/20240415/konflikt-1940266498.html

израиль

украина

сша

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в мире, израиль, украина, сша, карин жан-пьер, джо байден, обострение ситуации между ираном и израилем