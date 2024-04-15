https://ria.ru/20240415/musk-1940277980.html

Маск намерен ввести платные функции для новых пользователей в соцсети X

Маск намерен ввести платные функции для новых пользователей в соцсети X - РИА Новости, 15.04.2024

Маск намерен ввести платные функции для новых пользователей в соцсети X

Илон Маск подтвердил информацию о том, что принадлежащая ему соцсеть X планирует взимать плату со всех новых пользователей за доступ к созданию постов,... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T23:13

2024-04-15T23:13

2024-04-15T23:15

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илон маск

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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Илон Маск подтвердил информацию о том, что принадлежащая ему соцсеть X планирует взимать плату со всех новых пользователей за доступ к созданию постов, закладок, а также к лайкам и ответам на другие посты. "К сожалению, небольшая плата для новых пользователей для получения доступа к записям является единственным способом сдержать неумолимый натиск ботов. Нынешний ИИ (и фермы троллей) могут с легкостью пройти тест на бота", - написал Маск в ответ на пост в X, в котором говорится о плате для новых подписчиков. Затем в одном из постов Маск уточнил, что функция будет распространяться только на новых пользователей и "через три месяца они смогут писать бесплатно". В оригинальной записи аккаунта X Daily News, на которую ответил владелец соцсети, указывается, что с новых пользователей требуется ежегодная плата за доступ к лайкам, ответам другим пользователям, закладкам и созданию постов. Это, как отмечается в тексте, вводится для снижения уровня спама. Маск не уточнил, какой будет сумма для новых пользователей. Однако с прошлого октября такой сбор уже был введен для пользователей Новой Зеландии и Филиппин. Он составил 1,43 новозеландских доллара и 42,51 филиппинских песо в год соответственно, что на тот момент соответствовало одному американскому доллару. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.

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технологии, новая зеландия, филиппины, илон маск, twitter