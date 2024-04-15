https://ria.ru/20240415/musk-1940277980.html
Маск намерен ввести платные функции для новых пользователей в соцсети X
Маск намерен ввести платные функции для новых пользователей в соцсети X - РИА Новости, 15.04.2024
Маск намерен ввести платные функции для новых пользователей в соцсети X
Илон Маск подтвердил информацию о том, что принадлежащая ему соцсеть X планирует взимать плату со всех новых пользователей за доступ к созданию постов,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T23:13
2024-04-15T23:13
2024-04-15T23:15
технологии
новая зеландия
филиппины
илон маск
twitter
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Илон Маск подтвердил информацию о том, что принадлежащая ему соцсеть X планирует взимать плату со всех новых пользователей за доступ к созданию постов, закладок, а также к лайкам и ответам на другие посты. "К сожалению, небольшая плата для новых пользователей для получения доступа к записям является единственным способом сдержать неумолимый натиск ботов. Нынешний ИИ (и фермы троллей) могут с легкостью пройти тест на бота", - написал Маск в ответ на пост в X, в котором говорится о плате для новых подписчиков. Затем в одном из постов Маск уточнил, что функция будет распространяться только на новых пользователей и "через три месяца они смогут писать бесплатно". В оригинальной записи аккаунта X Daily News, на которую ответил владелец соцсети, указывается, что с новых пользователей требуется ежегодная плата за доступ к лайкам, ответам другим пользователям, закладкам и созданию постов. Это, как отмечается в тексте, вводится для снижения уровня спама. Маск не уточнил, какой будет сумма для новых пользователей. Однако с прошлого октября такой сбор уже был введен для пользователей Новой Зеландии и Филиппин. Он составил 1,43 новозеландских доллара и 42,51 филиппинских песо в год соответственно, что на тот момент соответствовало одному американскому доллару. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
https://ria.ru/20230531/blogery-1875221149.html
https://ria.ru/20240415/tiktok-1940239583.html
новая зеландия
филиппины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_498:0:2455:1468_1920x0_80_0_0_5e12c1256dc1d826310b50c12a269c84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, новая зеландия, филиппины, илон маск, twitter
Технологии, Новая Зеландия, Филиппины, Илон Маск, Twitter
Маск намерен ввести платные функции для новых пользователей в соцсети X
Маск намерен взимать плату со всех новых пользователей X за создание постов
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Илон Маск подтвердил информацию о том, что принадлежащая ему соцсеть X планирует взимать плату со всех новых пользователей за доступ к созданию постов, закладок, а также к лайкам и ответам на другие посты.
"К сожалению, небольшая плата для новых пользователей для получения доступа к записям является единственным способом сдержать неумолимый натиск ботов. Нынешний ИИ (и фермы троллей) могут с легкостью пройти тест на бота", - написал Маск в ответ на пост в X, в котором говорится о плате для новых подписчиков.
Затем в одном из постов Маск уточнил, что функция будет распространяться только на новых пользователей и "через три месяца они смогут писать бесплатно".
В оригинальной записи аккаунта X Daily News, на которую ответил владелец соцсети, указывается, что с новых пользователей требуется ежегодная плата за доступ к лайкам, ответам другим пользователям, закладкам и созданию постов. Это, как отмечается в тексте, вводится для снижения уровня спама.
Маск не уточнил, какой будет сумма для новых пользователей. Однако с прошлого октября такой сбор уже был введен для пользователей Новой Зеландии и Филиппин. Он составил 1,43 новозеландских доллара и 42,51 филиппинских песо в год соответственно, что на тот момент соответствовало одному американскому доллару.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.