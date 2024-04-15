Рейтинг@Mail.ru
Маск намерен ввести платные функции для новых пользователей в соцсети X - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 15.04.2024 (обновлено: 23:15 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/musk-1940277980.html
Маск намерен ввести платные функции для новых пользователей в соцсети X
Маск намерен ввести платные функции для новых пользователей в соцсети X - РИА Новости, 15.04.2024
Маск намерен ввести платные функции для новых пользователей в соцсети X
Илон Маск подтвердил информацию о том, что принадлежащая ему соцсеть X планирует взимать плату со всех новых пользователей за доступ к созданию постов,... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T23:13
2024-04-15T23:15
технологии
новая зеландия
филиппины
илон маск
twitter
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_238:0:2834:1460_1920x0_80_0_0_b847b6f6d9b2775ba4bac4dc98b84e5d.jpg
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Илон Маск подтвердил информацию о том, что принадлежащая ему соцсеть X планирует взимать плату со всех новых пользователей за доступ к созданию постов, закладок, а также к лайкам и ответам на другие посты. "К сожалению, небольшая плата для новых пользователей для получения доступа к записям является единственным способом сдержать неумолимый натиск ботов. Нынешний ИИ (и фермы троллей) могут с легкостью пройти тест на бота", - написал Маск в ответ на пост в X, в котором говорится о плате для новых подписчиков. Затем в одном из постов Маск уточнил, что функция будет распространяться только на новых пользователей и "через три месяца они смогут писать бесплатно". В оригинальной записи аккаунта X Daily News, на которую ответил владелец соцсети, указывается, что с новых пользователей требуется ежегодная плата за доступ к лайкам, ответам другим пользователям, закладкам и созданию постов. Это, как отмечается в тексте, вводится для снижения уровня спама. Маск не уточнил, какой будет сумма для новых пользователей. Однако с прошлого октября такой сбор уже был введен для пользователей Новой Зеландии и Филиппин. Он составил 1,43 новозеландских доллара и 42,51 филиппинских песо в год соответственно, что на тот момент соответствовало одному американскому доллару. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
https://ria.ru/20230531/blogery-1875221149.html
https://ria.ru/20240415/tiktok-1940239583.html
новая зеландия
филиппины
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900655695_498:0:2455:1468_1920x0_80_0_0_5e12c1256dc1d826310b50c12a269c84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, новая зеландия, филиппины, илон маск, twitter
Технологии, Новая Зеландия, Филиппины, Илон Маск, Twitter
Маск намерен ввести платные функции для новых пользователей в соцсети X

Маск намерен взимать плату со всех новых пользователей X за создание постов

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Илон Маск подтвердил информацию о том, что принадлежащая ему соцсеть X планирует взимать плату со всех новых пользователей за доступ к созданию постов, закладок, а также к лайкам и ответам на другие посты.
"К сожалению, небольшая плата для новых пользователей для получения доступа к записям является единственным способом сдержать неумолимый натиск ботов. Нынешний ИИ (и фермы троллей) могут с легкостью пройти тест на бота", - написал Маск в ответ на пост в X, в котором говорится о плате для новых подписчиков.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
Российские YouTube-блогеры заводят платные Telegram-каналы
31 мая 2023, 05:24
Затем в одном из постов Маск уточнил, что функция будет распространяться только на новых пользователей и "через три месяца они смогут писать бесплатно".
В оригинальной записи аккаунта X Daily News, на которую ответил владелец соцсети, указывается, что с новых пользователей требуется ежегодная плата за доступ к лайкам, ответам другим пользователям, закладкам и созданию постов. Это, как отмечается в тексте, вводится для снижения уровня спама.
Маск не уточнил, какой будет сумма для новых пользователей. Однако с прошлого октября такой сбор уже был введен для пользователей Новой Зеландии и Филиппин. Он составил 1,43 новозеландских доллара и 42,51 филиппинских песо в год соответственно, что на тот момент соответствовало одному американскому доллару.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
На Украине начали блокировать TikTok-каналы, включая РИА Новости
Вчера, 19:11
 
ТехнологииНовая ЗеландияФилиппиныИлон МаскTwitter
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала