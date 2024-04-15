Рейтинг@Mail.ru
В конгрессе США заявили, что поддержат любое решение Израиля по Ирану - РИА Новости, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:02 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/izrail-1940275883.html
В конгрессе США заявили, что поддержат любое решение Израиля по Ирану
В конгрессе США заявили, что поддержат любое решение Израиля по Ирану - РИА Новости, 15.04.2024
В конгрессе США заявили, что поддержат любое решение Израиля по Ирану
Лидер республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США Стив Скализ в беседе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что поддержит... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T23:02
2024-04-15T23:02
в мире
израиль
иран
сирия
стив скализ
биньямин нетаньяху
бени ганц
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931871571_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c889fba5ca6dacd353586bd534d512c.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Лидер республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США Стив Скализ в беседе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что поддержит любое решение Израиля касательно ответа на атаку из Ирана, сообщила канцелярия израильского премьера в понедельник. "Лидер республиканского большинства в конгрессе США, конгрессмен Стив Скализ, позвонил сегодня вечером премьер-министру Биньямину Нетаньяху и выразил поддержку любому решению, которое примет Израиль в свете иранского нападения. Нетаньяху поблагодарил Скализа за его теплую поддержку и дал понять, что Израиль сделает все необходимое для самозащиты", - говорится в сообщении. По данным канцелярии, Скализ проинформировал Нетаньяху о планах выдвинуть в конгрессе в ближайшие дни серию резолюций против Ирана и в поддержку Израиля. Ранее в понедельник узкий кабинет военных действий Израиля завершил очередное заседание, на котором обсуждались различные варианты израильского ответа на ракетную атаку Ирана. По данным 12-го канала израильского телевидения, министры обсуждали опции ответа "различной интенсивности", некоторые из которых могли бы быть реализованы "без промедления". Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
https://ria.ru/20240414/tsakhal-1939948581.html
https://ria.ru/20240414/izrail-1939964948.html
https://ria.ru/20240415/izrail-1940032964.html
израиль
иран
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931871571_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4c7986a70895932306dc008b2fc9e0de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, сирия, стив скализ, биньямин нетаньяху, бени ганц, конгресс сша, корпус стражей исламской революции, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Иран, Сирия, Стив Скализ, Биньямин Нетаньяху, Бени Ганц, Конгресс США, Корпус стражей исламской революции, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
В конгрессе США заявили, что поддержат любое решение Израиля по Ирану

Республиканец Скализ заявил, что поддержит любое решение Израиля по Ирану

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЛидер республиканского большинства в палате представителей США Стив Скализ
Лидер республиканского большинства в палате представителей США Стив Скализ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Лидер республиканского большинства в палате представителей США Стив Скализ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Лидер республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США Стив Скализ в беседе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что поддержит любое решение Израиля касательно ответа на атаку из Ирана, сообщила канцелярия израильского премьера в понедельник.
«
"Лидер республиканского большинства в конгрессе США, конгрессмен Стив Скализ, позвонил сегодня вечером премьер-министру Биньямину Нетаньяху и выразил поддержку любому решению, которое примет Израиль в свете иранского нападения. Нетаньяху поблагодарил Скализа за его теплую поддержку и дал понять, что Израиль сделает все необходимое для самозащиты", - говорится в сообщении.
Работа системы ПВО в небе над Иерусалимом в ночь 14 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
В Израиле подсчитали, во сколько обошлось отражение иранских ракет и БПЛА
14 апреля, 12:45
По данным канцелярии, Скализ проинформировал Нетаньяху о планах выдвинуть в конгрессе в ближайшие дни серию резолюций против Ирана и в поддержку Израиля.
Ранее в понедельник узкий кабинет военных действий Израиля завершил очередное заседание, на котором обсуждались различные варианты израильского ответа на ракетную атаку Ирана. По данным 12-го канала израильского телевидения, министры обсуждали опции ответа "различной интенсивности", некоторые из которых могли бы быть реализованы "без промедления".
Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей.
По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб".
Истребитель ВВС Израиля задействованный в связи с атакой со стороны Ирана. 14 апреля 2024
СМИ узнали, почему Израиль не стал отвечать ударом на ракетную атаку Ирана
14 апреля, 14:39
Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей.
Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.
Израильская система противовоздушной обороны Железный купол во время перехвата ракет, запущенных из Ирана, - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Израиль может ответить на атаку Ирана уже в понедельник, пишут СМИ
Вчера, 00:49
 
В миреИзраильИранСирияСтив СкализБиньямин НетаньяхуБени ГанцКонгресс СШАКорпус стражей исламской революцииОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала