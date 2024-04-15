https://ria.ru/20240415/izrail-1940275883.html

В конгрессе США заявили, что поддержат любое решение Израиля по Ирану

В конгрессе США заявили, что поддержат любое решение Израиля по Ирану - РИА Новости, 15.04.2024

В конгрессе США заявили, что поддержат любое решение Израиля по Ирану

Лидер республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США Стив Скализ в беседе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что поддержит... РИА Новости, 15.04.2024

2024-04-15T23:02

2024-04-15T23:02

2024-04-15T23:02

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израиль

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биньямин нетаньяху

бени ганц

конгресс сша

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 апр - РИА Новости. Лидер республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США Стив Скализ в беседе с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что поддержит любое решение Израиля касательно ответа на атаку из Ирана, сообщила канцелярия израильского премьера в понедельник. "Лидер республиканского большинства в конгрессе США, конгрессмен Стив Скализ, позвонил сегодня вечером премьер-министру Биньямину Нетаньяху и выразил поддержку любому решению, которое примет Израиль в свете иранского нападения. Нетаньяху поблагодарил Скализа за его теплую поддержку и дал понять, что Израиль сделает все необходимое для самозащиты", - говорится в сообщении. По данным канцелярии, Скализ проинформировал Нетаньяху о планах выдвинуть в конгрессе в ближайшие дни серию резолюций против Ирана и в поддержку Израиля. Ранее в понедельник узкий кабинет военных действий Израиля завершил очередное заседание, на котором обсуждались различные варианты израильского ответа на ракетную атаку Ирана. По данным 12-го канала израильского телевидения, министры обсуждали опции ответа "различной интенсивности", некоторые из которых могли бы быть реализованы "без промедления". Элитное подразделение ВС Ирана, Корпус стражей исламской революции, в ночь на 14 апреля нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале месяца. В атаке, по разным данным, были задействованы несколько сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов, включая беспилотники-камикадзе Shahed, гиперзвуковые ракеты "Фаттах" и "Фаттах-2". Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что все гиперзвуковые ракеты достигли своих целей. По данным армии Израиля, Иран запустил в общей сложности более 300 боеприпасов и БПЛА, включая порядка 170 беспилотников, более 30 крылатых и более 120 баллистических ракет. При этом Израиль заявляет, что лишь "несколько ракет" долетели до территории страны и причинили "незначительный ущерб". Глава генерального штаба ВС Ирана Мохаммад Багери сообщил, что Тегеран завершил операцию "Правдивое обещание" и не планирует продолжать ее, но если Израиль предпримет какие-либо меры, то следующая иранская операция будет масштабнее предыдущей. Израильский министр Бени Ганц заявил, что страна намерена создать региональную коалицию против иранской угрозы и ответить на атаку в подходящее время и подходящим образом. Как ожидается, правительство Израиля определится с дальнейшими действиями в ближайшее время.

https://ria.ru/20240414/tsakhal-1939948581.html

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https://ria.ru/20240415/izrail-1940032964.html

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