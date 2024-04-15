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США призвали избегать любых действий, подвергающих риску безопасность ЗАЭС - РИА Новости, 15.04.2024
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23:48 15.04.2024
https://ria.ru/20240415/zaes-1940280590.html
США призвали избегать любых действий, подвергающих риску безопасность ЗАЭС
США призвали избегать любых действий, подвергающих риску безопасность ЗАЭС - РИА Новости, 15.04.2024
США призвали избегать любых действий, подвергающих риску безопасность ЗАЭС
США подчеркивают необходимость избежания любых действий, которые подвергают риску Запорожскую АЭС, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда США при ООН Роберт... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T23:48
2024-04-15T23:48
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ООН, 15 апр - РИА Новости. США подчеркивают необходимость избежания любых действий, которые подвергают риску Запорожскую АЭС, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда США при ООН Роберт Вуд. "В соответствии с пятью принципами безопасности ЗАЭС МАГАТЭ США подчеркивают необходимость избежания любых действий, которые подвергнут риску безопасность ЗАЭС", - сказал Вуд. По его словам, необходимо избегать любых военных действий, которые могут привести к инциденту, связанному с безопасностью, на Запорожской АЭС. Ранее в МИД РФ подчеркнули, что вина за удары ВСУ по ЗАЭС и их последствия ложится на власти государств, которые поставляют Киеву оружие, деньги и разведданные, обучают украинских солдат и обеспечивают информационное сопровождение действий Киева. Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в 2023 году предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
https://ria.ru/20240415/istochnik-1940279899.html
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в мире, сша, киев, россия, рафаэль гросси, запорожская аэс, оон, магатэ
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Россия, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС, ООН, МАГАТЭ
США призвали избегать любых действий, подвергающих риску безопасность ЗАЭС

Зампостпреда США при ООН Вуд: США подчеркивают необходимость защиты ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Читать ria.ru в
ООН, 15 апр - РИА Новости. США подчеркивают необходимость избежания любых действий, которые подвергают риску Запорожскую АЭС, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда США при ООН Роберт Вуд.
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"В соответствии с пятью принципами безопасности ЗАЭС МАГАТЭ США подчеркивают необходимость избежания любых действий, которые подвергнут риску безопасность ЗАЭС", - сказал Вуд.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Небензя призвал МАГАТЭ указать на источник атак на ЗАЭС
Вчера, 23:39
По его словам, необходимо избегать любых военных действий, которые могут привести к инциденту, связанному с безопасностью, на Запорожской АЭС.
Ранее в МИД РФ подчеркнули, что вина за удары ВСУ по ЗАЭС и их последствия ложится на власти государств, которые поставляют Киеву оружие, деньги и разведданные, обучают украинских солдат и обеспечивают информационное сопровождение действий Киева.
Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в 2023 году предложил Совету Безопасности ООН поддержать пять принципов обеспечения безопасности Запорожской АЭС: не допускать атак на станцию, не размещать там тяжелые вооружения и военных, которые могут быть использованы для нападений, не подвергать опасности энергоснабжение станции, обеспечить защиту всех структур и систем, обеспечивающих безопасную работу станции, не предпринимать никаких действий, подрывающих данные принципы.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Запад признался в соучастии в обстрелах ЗАЭС, заявил Небензя
Вчера, 22:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевРоссияРафаэль ГроссиЗапорожская АЭСООНМАГАТЭ
 
 
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