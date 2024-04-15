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Россия прилагает все усилия для предотвращения угроз безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 15.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:50 15.04.2024 (обновлено: 23:27 15.04.2024)
https://ria.ru/20240415/usiliya-1940274923.html
Россия прилагает все усилия для предотвращения угроз безопасности ЗАЭС
Россия прилагает все усилия для предотвращения угроз безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 15.04.2024
Россия прилагает все усилия для предотвращения угроз безопасности ЗАЭС
Россия прилагает все возможные усилия для предотвращения угроз безопасности Запорожской АЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:50
2024-04-15T23:27
россия
специальная военная операция на украине
в мире
украина
василий небензя
магатэ
запорожская аэс
оон
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ООН, 15 апр - РИА Новости. Россия прилагает все возможные усилия для предотвращения угроз безопасности Запорожской АЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Наша страна при поддержке руководства МАГАТЭ прилагает все возможные усилия, направленные на предотвращение угроз безопасности Запорожской АЭС", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20240415/souchastie-1940275422.html
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россия, в мире, украина, василий небензя, магатэ, запорожская аэс, оон
Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Василий Небензя, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН
Россия прилагает все усилия для предотвращения угроз безопасности ЗАЭС

Небензя: Россия прилагает все усилия для предотвращения угроз безопасности ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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ООН, 15 апр - РИА Новости. Россия прилагает все возможные усилия для предотвращения угроз безопасности Запорожской АЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
«
"Наша страна при поддержке руководства МАГАТЭ прилагает все возможные усилия, направленные на предотвращение угроз безопасности Запорожской АЭС", - сказал Небензя.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
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Вчера, 22:53
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреУкраинаВасилий НебензяМАГАТЭЗапорожская АЭСООН
 
 
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