https://ria.ru/20240415/usiliya-1940274923.html
Россия прилагает все усилия для предотвращения угроз безопасности ЗАЭС
Россия прилагает все усилия для предотвращения угроз безопасности ЗАЭС - РИА Новости, 15.04.2024
Россия прилагает все усилия для предотвращения угроз безопасности ЗАЭС
Россия прилагает все возможные усилия для предотвращения угроз безопасности Запорожской АЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий... РИА Новости, 15.04.2024
2024-04-15T22:50
2024-04-15T22:50
2024-04-15T23:27
россия
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ООН, 15 апр - РИА Новости. Россия прилагает все возможные усилия для предотвращения угроз безопасности Запорожской АЭС, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя."Наша страна при поддержке руководства МАГАТЭ прилагает все возможные усилия, направленные на предотвращение угроз безопасности Запорожской АЭС", - сказал Небензя.
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Россия прилагает все усилия для предотвращения угроз безопасности ЗАЭС
Небензя: Россия прилагает все усилия для предотвращения угроз безопасности ЗАЭС