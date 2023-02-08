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Спецоперация, 8 февраля: ВС России разрушили украинские промпредприятия - РИА Новости, 08.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/spetsoperatsiya-1850687652.html
Спецоперация, 8 февраля: ВС России разрушили украинские промпредприятия
Спецоперация, 8 февраля: ВС России разрушили украинские промпредприятия - РИА Новости, 08.02.2023
Спецоперация, 8 февраля: ВС России разрушили украинские промпредприятия
В Харькове уничтожены цеха предприятия авиапромышленности, в которых модернизировали беспилотники и барражирующие боеприпасы, сообщили в среду в Минобороны... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T22:49
2023-02-08T22:59
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
джо байден
риши сунак
леонид пасечник
нато
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Харькове уничтожены цеха предприятия авиапромышленности, в которых модернизировали беспилотники и барражирующие боеприпасы, сообщили в среду в Минобороны России. Кроме того, при помощи средств ПВО Вооруженные силы России уничтожили 11 снарядов РСЗО HIMARS и 10 украинских беспилотников ВСУ. Ход спецоперации На купянском направлении, уточнили в Минобороны РФ, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР. На краснолиманском направлении, отметили в министерстве, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад войск Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва, Кузьмино (ЛНР) и Терны (ДНР). Киев на купянском и краснолиманском направлениях за сутки потерял более 160 военнослужащих. В районе населенного пункта Подлимана Харьковской области уничтожено свыше 130 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град", а также склад боеприпасов 66-й механизированной бригады противника. Штурмовые отряды и Южная группировка войск ВС России на донецком направлении за сутки уничтожили более 140 украинских военных, восемь единиц техники, а также два склада боеприпасов в районе Авдеевки и Славянска. Кроме того, в районе Авдеевки и Славянска уничтожены два украинских склада боеприпасов. Российские войска в районе Красногоровки (ДНР) поразили штаб украинской 79-й десантно-штурмовой бригады. Средства ПВО России за сутки уничтожили 10 украинских беспилотников и сбили 11 снарядов от HIMARS. Кроме того, группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком направлении уничтожила за сутки до 75 украинских военных, 7 единиц техники, а также 3 склада боеприпасов и горючего. По данным ведомства, на указанном направлении армейская авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли удары по подразделениям 72-й механизированной, 1-й танковой и 35-й бригады морской пехоты украинской армии в районе Угледара и Водяного в ДНР. На херсонском направлении в районе Ольговки Херсонской области контрбатарейным огнем уничтожен украинский минометный расчет. Российские войска за сутки поразили 74 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 123 районах, сообщило в среду министерство обороны РФ. Международная обстановка Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу заявил, что страна едина в поддержке Украины и готова ее продолжать сколько нужно. Байден назвал российскую военную спецоперацию на Украине "испытанием на века". Он добавил, что Вашингтон объединил страны НАТО и выстроил коалицию для противодействия специальной военной операции РФ на Украине. Агентство Рейтер со ссылкой на заявления офиса британского премьера Риши Сунака заявило, что Великобритания начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев. Телеканал Sky News со ссылкой на заявление офиса Сунака сообщил, что Великобритания предложит Украине вооружение более дальнего радиуса действия. Сунак также попросил главу Минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Украине. Газета Telegraph со ссылкой на представителя офиса Сунака сообщила, что подготовка первых украинских пилотов на британских военных самолетах начнется весной. Газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя правительства сообщила, что Лондон рассматривает возможность передачи Киеву британских истребителей. Посольство РФ в Лондоне сообщило, что поставки Британией истребителей киевскому режиму приведет к военно-политическим последствиям для европейского континента и всего мира. Немецкий канцлер Олаф Шольц во время своей речи в бундестаге, транслировавшейся на сайте немецкого парламента сообщил, что требования поставок военных самолетов и подлодок Украине приносят лишь вред единству партнёров по НАТО, и Германия не будет принимать участия в подобных дискуссиях. Координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США практически ежедневно обсуждают с Украиной нужды в вооружениях, Киев готовится к активизации боев весной. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о взрывах на "Северных потоках". Из его материала следует, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии и именно рабочая группа этого ведомства нашла способ взорвать подводные ветки газопроводов. В публикации уточняется, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия неоднократно говорила о причастности США и стран НАТО к взрывам на "Северных потоках", и теперь комментировать должен Белый дом. Обстановка в новых регионах Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил в эфире телеканала "Россия 24" об очень сложной ситуации на линии боевого соприкосновения в регионе, отметив, что Киев скопил там достаточное количество сил, чтобы контратаковать. Он добавил, что украинские войска в последнее время в основном наносят точечные удары по больницам в ЛНР. По словам Пасечника, раньше Киев наносил хаотичные удары, но теперь цели избирательны. Со своей стороны, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live" сказал, что пособники украинских войск в Херсоне после деоккупации города будут привлечены к ответственности. Тем временем в Москве Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с членами правительства сообщил, что объемы выпуска техники и оборудования для российской армии растут, правительство решило субсидировать инвестиционные проекты по модернизации предприятий. Он добавил, что, создание объектов военной инфраструктуры необходимо держать на контроле, сейчас строительство идет по плану.
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Евгения Нефедова
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россия, украина, киев, джо байден, риши сунак, леонид пасечник, нато, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), северный поток
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Джо Байден, Риши Сунак, Леонид Пасечник, НАТО, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Северный поток
22:49 08.02.2023 (обновлено: 22:59 08.02.2023)
 
Спецоперация, 8 февраля: ВС России разрушили украинские промпредприятия

Минобороны: в Харькове ВС России уничтожили цеха, в которых модернизировали беспилотники

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкГород Луганск
Город Луганск - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. В Харькове уничтожены цеха предприятия авиапромышленности, в которых модернизировали беспилотники и барражирующие боеприпасы, сообщили в среду в Минобороны России. Кроме того, при помощи средств ПВО Вооруженные силы России уничтожили 11 снарядов РСЗО HIMARS и 10 украинских беспилотников ВСУ.

Ход спецоперации

Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
5 февраля, 08:00
Решение о танках для Украины стало неонацистским посланием Германии
На купянском направлении, уточнили в Минобороны РФ, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад противника в районах населенных пунктов Ольшана, Першотравневое, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.
На краснолиманском направлении, отметили в министерстве, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники подразделений 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад войск Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка, Червоная Диброва, Кузьмино (ЛНР) и Терны (ДНР).
Киев на купянском и краснолиманском направлениях за сутки потерял более 160 военнослужащих.
В районе населенного пункта Подлимана Харьковской области уничтожено свыше 130 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град", а также склад боеприпасов 66-й механизированной бригады противника.
Штурмовые отряды и Южная группировка войск ВС России на донецком направлении за сутки уничтожили более 140 украинских военных, восемь единиц техники, а также два склада боеприпасов в районе Авдеевки и Славянска. Кроме того, в районе Авдеевки и Славянска уничтожены два украинских склада боеприпасов.
Российские войска в районе Красногоровки (ДНР) поразили штаб украинской 79-й десантно-штурмовой бригады.
Средства ПВО России за сутки уничтожили 10 украинских беспилотников и сбили 11 снарядов от HIMARS.
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 08:00
Запад начал бояться расплаты за содеянное
Кроме того, группировка войск РФ "Восток" на южно-донецком направлении уничтожила за сутки до 75 украинских военных, 7 единиц техники, а также 3 склада боеприпасов и горючего. По данным ведомства, на указанном направлении армейская авиация и артиллерия группировки "Восток" нанесли удары по подразделениям 72-й механизированной, 1-й танковой и 35-й бригады морской пехоты украинской армии в районе Угледара и Водяного в ДНР.
На херсонском направлении в районе Ольговки Херсонской области контрбатарейным огнем уничтожен украинский минометный расчет.
Российские войска за сутки поразили 74 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 123 районах, сообщило в среду министерство обороны РФ.

Международная обстановка

Президент США Джо Байден в ежегодном обращении к конгрессу заявил, что страна едина в поддержке Украины и готова ее продолжать сколько нужно. Байден назвал российскую военную спецоперацию на Украине "испытанием на века". Он добавил, что Вашингтон объединил страны НАТО и выстроил коалицию для противодействия специальной военной операции РФ на Украине.
Агентство Рейтер со ссылкой на заявления офиса британского премьера Риши Сунака заявило, что Великобритания начнет готовить украинских военных летчиков и морских пехотинцев.
Телеканал Sky News со ссылкой на заявление офиса Сунака сообщил, что Великобритания предложит Украине вооружение более дальнего радиуса действия.
Сунак также попросил главу Минобороны Бена Уоллеса выяснить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Украине.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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Нефть готовится разочаровать Запад
Газета Telegraph со ссылкой на представителя офиса Сунака сообщила, что подготовка первых украинских пилотов на британских военных самолетах начнется весной.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на представителя правительства сообщила, что Лондон рассматривает возможность передачи Киеву британских истребителей.
Посольство РФ в Лондоне сообщило, что поставки Британией истребителей киевскому режиму приведет к военно-политическим последствиям для европейского континента и всего мира.
Немецкий канцлер Олаф Шольц во время своей речи в бундестаге, транслировавшейся на сайте немецкого парламента сообщил, что требования поставок военных самолетов и подлодок Украине приносят лишь вред единству партнёров по НАТО, и Германия не будет принимать участия в подобных дискуссиях.
Координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США практически ежедневно обсуждают с Украиной нужды в вооружениях, Киев готовится к активизации боев весной.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о взрывах на "Северных потоках". Из его материала следует, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии и именно рабочая группа этого ведомства нашла способ взорвать подводные ветки газопроводов. В публикации уточняется, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия неоднократно говорила о причастности США и стран НАТО к взрывам на "Северных потоках", и теперь комментировать должен Белый дом.

Обстановка в новых регионах

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил в эфире телеканала "Россия 24" об очень сложной ситуации на линии боевого соприкосновения в регионе, отметив, что Киев скопил там достаточное количество сил, чтобы контратаковать. Он добавил, что украинские войска в последнее время в основном наносят точечные удары по больницам в ЛНР. По словам Пасечника, раньше Киев наносил хаотичные удары, но теперь цели избирательны.
Со своей стороны, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире "Соловьев Live" сказал, что пособники украинских войск в Херсоне после деоккупации города будут привлечены к ответственности.

Тем временем в Москве

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с членами правительства сообщил, что объемы выпуска техники и оборудования для российской армии растут, правительство решило субсидировать инвестиционные проекты по модернизации предприятий. Он добавил, что, создание объектов военной инфраструктуры необходимо держать на контроле, сейчас строительство идет по плану.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевДжо БайденРиши СунакЛеонид ПасечникНАТОВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Северный поток
 
 
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