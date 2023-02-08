https://ria.ru/20230208/pomosch-1850690388.html
Сунак и Зеленский подписали декларацию о помощи Украине
Сунак и Зеленский подписали декларацию о помощи Украине - РИА Новости, 08.02.2023
Сунак и Зеленский подписали декларацию о помощи Украине
Великобритания и Украина по итогам встречи британского премьер-министра Риши Сунака с Владимиром Зеленским выпустили совместную декларацию, в которой в том... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T23:15
2023-02-08T23:15
2023-02-08T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
лондон
владимир зеленский
риши сунак
карл iii
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Великобритания и Украина по итогам встречи британского премьер-министра Риши Сунака с Владимиром Зеленским выпустили совместную декларацию, в которой в том числе говорится, что Лондон продолжит предоставлять Киеву помощь "на земле, в воздухе и на море", а с февраля прошлого года уже предоставила военную, гуманитарную и экономическую помощь почти на 4 миллиарда фунтов стерлингов (4,8 миллиарда долларов). Кроме того, Лондон и Киев намерены применить "все законные способы", чтобы использовать российские активы на восстановление Украины, говорится в декларации. "Мы также обеспечим, согласно нашим юридическим системам, чтобы у России не было доступа к активам, которые мы заморозили или иммобилизовали, до того как она навсегда прекратит нарушение украинского суверенитета... Мы применим все законные способы, чтобы российские активы были доступны для поддержки восстановления Украины", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте британского премьера. Также в декларации отмечается, что в Британии готовятся представить новые меры против основных секторов российской экономики и тех, кто поддерживает специальную военную операцию. Там также вместе с партнерами намерены предпринять действия по противодействую обходу санкций. В среду Зеленский прибыл Великобританию. Он выступил перед британским парламентом, после чего отправился в Букингемский дворец на аудиенцию к королю Карлу III, а также посетил лагерь, где обучаются украинские военные.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, украина, лондон, владимир зеленский, риши сунак, карл iii, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Лондон, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Карл III, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сунак и Зеленский подписали декларацию о помощи Украине
Декларация: Лондон продолжит предоставлять Киеву помощь на земле, в воздухе и на море
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Великобритания и Украина по итогам встречи британского премьер-министра Риши Сунака с Владимиром Зеленским выпустили совместную декларацию, в которой в том числе говорится, что Лондон продолжит предоставлять Киеву помощь "на земле, в воздухе и на море", а с февраля прошлого года уже предоставила военную, гуманитарную и экономическую помощь почти на 4 миллиарда фунтов стерлингов (4,8 миллиарда долларов).
Кроме того, Лондон и Киев намерены применить "все законные способы", чтобы использовать российские активы на восстановление Украины, говорится в декларации.
"Мы также обеспечим, согласно нашим юридическим системам, чтобы у России не было доступа к активам, которые мы заморозили или иммобилизовали, до того как она навсегда прекратит нарушение украинского суверенитета... Мы применим все законные способы, чтобы российские активы были доступны для поддержки восстановления Украины", - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте британского премьера.
Также в декларации отмечается, что в Британии готовятся представить новые меры против основных секторов российской экономики и тех, кто поддерживает специальную военную операцию. Там также вместе с партнерами намерены предпринять действия по противодействую обходу санкций.
В среду Зеленский прибыл Великобританию. Он выступил перед британским парламентом, после чего отправился в Букингемский дворец на аудиенцию к королю Карлу III, а также посетил лагерь, где обучаются украинские военные.