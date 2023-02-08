https://ria.ru/20230208/zavaly-1850687020.html

Разбор завалов в Хатае, где могут быть россияне, требует спецтехники

Разбор завалов в Хатае, где могут быть россияне, требует спецтехники - РИА Новости, 08.02.2023

Разбор завалов в Хатае, где могут быть россияне, требует спецтехники

Разбор завалов на месте обрушения жилого дома в городе Хатай на юге Турции, где может находиться семья россиян, требует применения тяжелой инженерной техники,... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T22:42

2023-02-08T22:42

2023-02-08T22:42

специальная военная операция на украине

жилье

в мире

хатай (провинция)

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Разбор завалов на месте обрушения жилого дома в городе Хатай на юге Турции, где может находиться семья россиян, требует применения тяжелой инженерной техники, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее спасатели прибыли в Хатай на место предполагаемого нахождения семьи россиян и приступили к разведке. "По итогам проведения разведки принято решение по применению тяжелой инженерной техники для разборки завалов рухнувшего дома", - сказал собеседник агентства, добавив, что в настоящее время проблематично найти необходимую технику для разбора завалов. Поисково-спасательные работы будут продолжен утром в четверг, отметил он.

хатай (провинция)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жилье, в мире, хатай (провинция), турция, сильное землетрясение в турции и сирии