https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850233661.html

Общая беда: спасательная операция в Турции и Сирии после землетрясения

Общая беда: спасательная операция в Турции и Сирии после землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023

Общая беда: спасательная операция в Турции и Сирии после землетрясения

Турция и Сирия борются с последствиями мощного землетрясения, унесшего жизни тысяч людей. Разбор завалов продолжается вторые сутки. Кадры с места трагедии — в... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T14:45

2023-02-07T14:45

2023-02-07T18:23

фото

землетрясение

землетрясение в турции и сирии

турция

сирия

спасательная операция

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Турция и Сирия борются с последствиями мощного землетрясения, унесшего жизни тысяч людей. Разбор завалов продолжается вторые сутки. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ri.ru.

турция

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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