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Хинштейн рассказал о работе телеграм-шантажистов с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 08.02.2023
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Хинштейн рассказал о работе телеграм-шантажистов с украинскими спецслужбами
Хинштейн рассказал о работе телеграм-шантажистов с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 08.02.2023
Хинштейн рассказал о работе телеграм-шантажистов с украинскими спецслужбами
Телеграм-шантажисты, в том числе администратор телеграм-канала "Новый век" Александр Гусов, сотрудничали с украинскими спецслужбами, сообщил председатель... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T23:38
2023-02-08T23:38
происшествия
александр хинштейн
александр гусев (государственный служащий)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Телеграм-шантажисты, в том числе администратор телеграм-канала "Новый век" Александр Гусов, сотрудничали с украинскими спецслужбами, сообщил председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Администратора телеграм-канала "Новый век" задержали после того, как в полицию обратился некий российский бизнесмен и меценат, у которого несколько лет вымогали деньги – всего на сумму порядка 12 миллионов рублей. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД заявили, что правоохранители задержали руководителя известного PR-агентства, который подозревается в том, что координировал деятельность группировки, шантажировавшей граждан публикацией недостоверных негативных материалов. Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет об администраторе телеграм-канала "Новый век" Александре Гусове. "Выяснилось, что ТГ-шантажисты — системно создавали, а затем синхронно распространяли компромат-фейки с одной лишь целью: получить выкупа за ее удаление и блоки. Ради этого вымогатели не брезговали даже сотрудничать с украинскими спецслужбами", - написал он в своем Телеграм-канале. В этом списке Хинштейн указал и Гусова, написав, что уже известно, что он действовал не один.
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происшествия, александр хинштейн, александр гусев (государственный служащий)
Происшествия, Александр Хинштейн, Александр Гусев (государственный служащий)
23:38 08.02.2023
 
Хинштейн рассказал о работе телеграм-шантажистов с украинскими спецслужбами

Хинштейн заявил о сотрудничестве телеграм-шантажистов с украинскими спецслужбами

© РИА Новости / Владимир Песня Человек с телефоном
Человек с телефоном - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Человек с телефоном . Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Телеграм-шантажисты, в том числе администратор телеграм-канала "Новый век" Александр Гусов, сотрудничали с украинскими спецслужбами, сообщил председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Администратора телеграм-канала "Новый век" задержали после того, как в полицию обратился некий российский бизнесмен и меценат, у которого несколько лет вымогали деньги – всего на сумму порядка 12 миллионов рублей.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД заявили, что правоохранители задержали руководителя известного PR-агентства, который подозревается в том, что координировал деятельность группировки, шантажировавшей граждан публикацией недостоверных негативных материалов. Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет об администраторе телеграм-канала "Новый век" Александре Гусове.
"Выяснилось, что ТГ-шантажисты — системно создавали, а затем синхронно распространяли компромат-фейки с одной лишь целью: получить выкупа за ее удаление и блоки. Ради этого вымогатели не брезговали даже сотрудничать с украинскими спецслужбами", - написал он в своем Телеграм-канале.
В этом списке Хинштейн указал и Гусова, написав, что уже известно, что он действовал не один.
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