https://ria.ru/20230208/shantazh-1850692792.html

Хинштейн рассказал о работе телеграм-шантажистов с украинскими спецслужбами

Хинштейн рассказал о работе телеграм-шантажистов с украинскими спецслужбами - РИА Новости, 08.02.2023

Хинштейн рассказал о работе телеграм-шантажистов с украинскими спецслужбами

Телеграм-шантажисты, в том числе администратор телеграм-канала "Новый век" Александр Гусов, сотрудничали с украинскими спецслужбами, сообщил председатель... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T23:38

2023-02-08T23:38

2023-02-08T23:38

происшествия

александр хинштейн

александр гусев (государственный служащий)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Телеграм-шантажисты, в том числе администратор телеграм-канала "Новый век" Александр Гусов, сотрудничали с украинскими спецслужбами, сообщил председатель думского комитета по информполитике Александр Хинштейн. Администратора телеграм-канала "Новый век" задержали после того, как в полицию обратился некий российский бизнесмен и меценат, у которого несколько лет вымогали деньги – всего на сумму порядка 12 миллионов рублей. Ранее в пресс-службе столичного главка МВД заявили, что правоохранители задержали руководителя известного PR-агентства, который подозревается в том, что координировал деятельность группировки, шантажировавшей граждан публикацией недостоверных негативных материалов. Информированный источник уточнил РИА Новости, что речь идет об администраторе телеграм-канала "Новый век" Александре Гусове. "Выяснилось, что ТГ-шантажисты — системно создавали, а затем синхронно распространяли компромат-фейки с одной лишь целью: получить выкупа за ее удаление и блоки. Ради этого вымогатели не брезговали даже сотрудничать с украинскими спецслужбами", - написал он в своем Телеграм-канале. В этом списке Хинштейн указал и Гусова, написав, что уже известно, что он действовал не один.

https://ria.ru/20230208/plennyy-1850514999.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, александр хинштейн, александр гусев (государственный служащий)