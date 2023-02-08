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Зеленский вылетел из Лондона в Париж, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2023
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Зеленский вылетел из Лондона в Париж, пишут СМИ
Зеленский вылетел из Лондона в Париж, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2023
Зеленский вылетел из Лондона в Париж, пишут СМИ
Владимир Зеленский покинул Лондон, где встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком, и направляется в Париж, где вскоре ожидается его приземление в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T23:21
2023-02-08T23:21
в мире
париж
лондон
франция
владимир зеленский
риши сунак
эммануэль макрон
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский покинул Лондон, где встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком, и направляется в Париж, где вскоре ожидается его приземление в аэропорту Орли, сообщает газета Guardian. Как отмечает газета, в аэропорту в Париже ожидается фотосессия, после чего Зеленского повезут в Елисейский дворец, где он должен принять участие в ужине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В среду Зеленский прибыл Великобританию. Он выступил перед британским парламентом, после чего отправился в Букингемский дворец на аудиенцию к королю Карлу III, а также посетил лагерь, где обучаются украинские военные.
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в мире, париж, лондон, франция, владимир зеленский, риши сунак, эммануэль макрон
В мире, Париж, Лондон, Франция, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Эммануэль Макрон
23:21 08.02.2023
 
Зеленский вылетел из Лондона в Париж, пишут СМИ

Guardian: Зеленский покинул Лондон и направляется в Париж

© AP Photo / Stefan RousseauПрезидент Украины Владимир Зеленский в британском парламенте
Президент Украины Владимир Зеленский в британском парламенте - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Stefan Rousseau
Президент Украины Владимир Зеленский в британском парламенте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский покинул Лондон, где встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком, и направляется в Париж, где вскоре ожидается его приземление в аэропорту Орли, сообщает газета Guardian.
Как отмечает газета, в аэропорту в Париже ожидается фотосессия, после чего Зеленского повезут в Елисейский дворец, где он должен принять участие в ужине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
В среду Зеленский прибыл Великобританию. Он выступил перед британским парламентом, после чего отправился в Букингемский дворец на аудиенцию к королю Карлу III, а также посетил лагерь, где обучаются украинские военные.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
Вчера, 23:15Специальная военная операция на Украине
Сунак и Зеленский подписали декларацию о помощи Украине
 
В миреПарижЛондонФранцияВладимир ЗеленскийРиши СунакЭммануэль Макрон
 
 
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