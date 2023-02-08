https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850691254.html

Зеленский вылетел из Лондона в Париж, пишут СМИ

Зеленский вылетел из Лондона в Париж, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2023

Зеленский вылетел из Лондона в Париж, пишут СМИ

Владимир Зеленский покинул Лондон, где встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком, и направляется в Париж, где вскоре ожидается его приземление в... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T23:21

2023-02-08T23:21

2023-02-08T23:21

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париж

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риши сунак

эммануэль макрон

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский покинул Лондон, где встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком, и направляется в Париж, где вскоре ожидается его приземление в аэропорту Орли, сообщает газета Guardian. Как отмечает газета, в аэропорту в Париже ожидается фотосессия, после чего Зеленского повезут в Елисейский дворец, где он должен принять участие в ужине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В среду Зеленский прибыл Великобританию. Он выступил перед британским парламентом, после чего отправился в Букингемский дворец на аудиенцию к королю Карлу III, а также посетил лагерь, где обучаются украинские военные.

https://ria.ru/20230208/pomosch-1850690388.html

париж

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, париж, лондон, франция, владимир зеленский, риши сунак, эммануэль макрон