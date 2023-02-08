https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850691254.html
Зеленский вылетел из Лондона в Париж, пишут СМИ
Зеленский вылетел из Лондона в Париж, пишут СМИ - РИА Новости, 08.02.2023
Зеленский вылетел из Лондона в Париж, пишут СМИ
Владимир Зеленский покинул Лондон, где встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком, и направляется в Париж, где вскоре ожидается его приземление в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T23:21
2023-02-08T23:21
2023-02-08T23:21
в мире
париж
лондон
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владимир зеленский
риши сунак
эммануэль макрон
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский покинул Лондон, где встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком, и направляется в Париж, где вскоре ожидается его приземление в аэропорту Орли, сообщает газета Guardian. Как отмечает газета, в аэропорту в Париже ожидается фотосессия, после чего Зеленского повезут в Елисейский дворец, где он должен принять участие в ужине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В среду Зеленский прибыл Великобританию. Он выступил перед британским парламентом, после чего отправился в Букингемский дворец на аудиенцию к королю Карлу III, а также посетил лагерь, где обучаются украинские военные.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, лондон, франция, владимир зеленский, риши сунак, эммануэль макрон
В мире, Париж, Лондон, Франция, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Эммануэль Макрон
Зеленский вылетел из Лондона в Париж, пишут СМИ
Guardian: Зеленский покинул Лондон и направляется в Париж