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Столтенберг: Китай активизировал разведку в Европе - РИА Новости, 08.02.2023
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Столтенберг: Китай активизировал разведку в Европе
Столтенберг: Китай активизировал разведку в Европе - РИА Новости, 08.02.2023
Столтенберг: Китай активизировал разведку в Европе
Китай активизировал разведывательную деятельность в Европе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T22:52
2023-02-08T22:52
в мире
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европа
сша
йенс столтенберг
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Китай активизировал разведывательную деятельность в Европе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Мы видим возросшую разведывательную активность Китая в Европе. Они используют спутники, кибервозможности. И, как мы видели в случае с США, воздушные шары", —заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам Столтенберга, Китай в последние годы значительно вкладывается в новые военные возможности, в том числе для разведки и наблюдения.
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в мире, китай, европа, сша, йенс столтенберг, энтони блинкен, нато
В мире, Китай, Европа, США, Йенс Столтенберг, Энтони Блинкен, НАТО
22:52 08.02.2023
 
Столтенберг: Китай активизировал разведку в Европе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг: Китай активизировал разведку в Европе

© AP Photo / Olivier MatthysГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Китай активизировал разведывательную деятельность в Европе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы видим возросшую разведывательную активность Китая в Европе. Они используют спутники, кибервозможности. И, как мы видели в случае с США, воздушные шары", —заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
19:18
США хотят восстановить каналы связи с Китаем, заявил Белый дом
По словам Столтенберга, Китай в последние годы значительно вкладывается в новые военные возможности, в том числе для разведки и наблюдения.
 
В миреКитайЕвропаСШАЙенс СтолтенбергЭнтони БлинкенНАТО
 
 
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