https://ria.ru/20230208/stoltenberg-1850688180.html

Столтенберг: Китай активизировал разведку в Европе

Столтенберг: Китай активизировал разведку в Европе - РИА Новости, 08.02.2023

Столтенберг: Китай активизировал разведку в Европе

Китай активизировал разведывательную деятельность в Европе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T22:52

2023-02-08T22:52

2023-02-08T22:52

в мире

китай

европа

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Китай активизировал разведывательную деятельность в Европе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Мы видим возросшую разведывательную активность Китая в Европе. Они используют спутники, кибервозможности. И, как мы видели в случае с США, воздушные шары", —заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам Столтенберга, Китай в последние годы значительно вкладывается в новые военные возможности, в том числе для разведки и наблюдения.

https://ria.ru/20230208/svyazi-1850659557.html

китай

европа

сша

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в мире, китай, европа, сша, йенс столтенберг, энтони блинкен, нато