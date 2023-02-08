https://ria.ru/20230208/stoltenberg-1850688180.html
Столтенберг: Китай активизировал разведку в Европе
Столтенберг: Китай активизировал разведку в Европе - РИА Новости, 08.02.2023
Столтенберг: Китай активизировал разведку в Европе
Китай активизировал разведывательную деятельность в Европе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T22:52
2023-02-08T22:52
2023-02-08T22:52
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. Китай активизировал разведывательную деятельность в Европе, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Мы видим возросшую разведывательную активность Китая в Европе. Они используют спутники, кибервозможности. И, как мы видели в случае с США, воздушные шары", —заявил Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам Столтенберга, Китай в последние годы значительно вкладывается в новые военные возможности, в том числе для разведки и наблюдения.
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В мире, Китай, Европа, США, Йенс Столтенберг, Энтони Блинкен, НАТО
Столтенберг: Китай активизировал разведку в Европе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг: Китай активизировал разведку в Европе