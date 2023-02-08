https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850689910.html

Гатилов: у представительства при ООН в Женеве есть трудности из-за санкций

Гатилов: у представительства при ООН в Женеве есть трудности из-за санкций - РИА Новости, 08.02.2023

Гатилов: у представительства при ООН в Женеве есть трудности из-за санкций

Представительство России при ООН в Швейцарии сталкивается с логистическими и финансовыми проблемами из-за санкций, введенных Швейцарией против России, заявил... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T23:06

2023-02-08T23:06

2023-02-08T23:06

специальная военная операция на украине

в мире

россия

швейцария

женева (город)

петр ильичев

геннадий гатилов

оон

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ЖЕНЕВА, 8 фев – РИА Новости. Представительство России при ООН в Швейцарии сталкивается с логистическими и финансовыми проблемами из-за санкций, введенных Швейцарией против России, заявил постоянный представитель РФ в ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Дипломат добавил, что его миссия пытается решить эту проблему с швейцарскими властями, но пока не всё получается сделать. "Некоторые компании просто отказываются с нами сотрудничать как с миссией, под прикрытиями того, что Россия начала, как они говорят, агрессивную политику в отношении Украины", - добавил Гатилов. Он напомнил, что дипломатические миссии должны обеспечиваться всем необходимым без всяких ограничений, и что об этом говорится и в Венских дипломатических конвенциях - дипломатические миссии никаким образом не должны подпадать не под какие санкции. "Пока мы не видим такие серьезные движения со стороны швейцарских властей, но ведем с ними работу. Они осознают неправомерность предпринимаемых шагов в этом направлении и будут предпринимать действия по исправлению существующего положения", - уточнил постоянный представитель РФ. Швейцария присоединилась практически ко всем европейским санкциям против России с 24 февраля 2022 года. Ранее директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев заявил, что Швейцария сегодня вряд ли подходит на место нового дома для штаб-квартиры ООН, Берн уже не может играть роль "честного брокера" в международных делах.

https://ria.ru/20230208/mkkk-1850689045.html

россия

швейцария

женева (город)

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Евгения Нефедова

в мире, россия, швейцария, женева (город), петр ильичев, геннадий гатилов, оон