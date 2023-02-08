https://ria.ru/20230208/tanki-1850688302.html

Триста западных танков не сделают погоду Киеву, заявил Небензя

Триста западных танков не сделают погоду Киеву, заявил Небензя - РИА Новости, 08.02.2023

Триста западных танков не сделают погоду Киеву, заявил Небензя

Поставка Киеву 100, 200, 300 танков Западом "не сделают погоду" в конфликте на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T22:54

2023-02-08T22:54

2023-02-08T22:56

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ООН, 8 фев – РИА Новости. Поставка Киеву 100, 200, 300 танков Западом "не сделают погоду" в конфликте на Украине, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. "Мы прекрасно понимаем, что пока киевский режим полностью не обанкротится на поле боя, этот поток (западных вооружений для Киева – ред.) не иссякнет. И если с начала СВО год назад мы уже уничтожили более семи с половиной тысяч имевшихся у Украины или поставленных ей танков, то 100, 200, 300 новых танков погоду, что называется, не сделают", - сказал Небензя. Он подчеркнул, что Запад напрямую вовлечен в украинский конфликт, не только предоставляя оружие и разведданные, но и посылая наёмников и военнослужащих, без которых эксплуатировать некоторые западные вооружения Киев попросту не может. "А в ряде наиболее русофобских столиц, где чувство реальности потеряли еще задолго до нашей СВО, вообще призывают ради спасения Украины ввести туда войска НАТО или же использовать приграничную натовскую военную инфраструктуру для операций против нашей страны и её союзников", - добавил он.

https://ria.ru/20230208/skshipchak-1850685045.html

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Ангелина Орехова

Ангелина Орехова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ангелина Орехова

в мире, киев, украина, россия, василий небензя, оон