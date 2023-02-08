https://ria.ru/20230208/zelenskiy-1850691792.html
Кадры объятий Зеленского с журналисткой обескуражили британцев
Кадры объятий Зеленского с журналисткой обескуражили британцев - РИА Новости, 09.02.2023
Кадры объятий Зеленского с журналисткой обескуражили британцев
Читатели Bloomberg UK в Twitter возмутились из-за кадра с объятиями президента Украины Владимира Зеленского и журналистки во время совместной пресс-конференции... РИА Новости, 09.02.2023
2023-02-08T23:27
2023-02-08T23:27
2023-02-09T10:14
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Читатели Bloomberg UK в Twitter возмутились из-за кадра с объятиями президента Украины Владимира Зеленского и журналистки во время совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком.Издательство опубликовало видео, на котором украинская журналистка выражает сожаление, что не может обнять Зеленского, однако в ответ на это он спускается к ней со словами "Почему нет?". Читатели посчитали неуместным делать акцент на "шоу одного актера" вместо того, чтобы освещать, сколько денег налогоплательщиков уходит в карманы Зеленского."Теперь заголовки об объятиях. Мы так скоро будем знать все об этом Зеленском: с кем он обнимается, сколько человек он обнял и были ли они в масках", — заметил пользователь."А вы уверены, что это новость?" — уточнил второй."Британские СМИ стали какой-то шуткой", — добавил другой."Эта пресс-конференция больше напоминает шоу. Честно говоря, отличная комедия для просмотра", — с ироний написал еще один."А этот парень, действительно, хороший актер", — заметил пятый.Великобритания и Украина по итогам встречи выпустили совместную декларацию, в которой Лондон пообещал и дальше помогать Киеву.
https://ria.ru/20230208/ukraina-1850681848.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, великобритания, лондон, владимир зеленский, риши сунак, twitter
В мире, Украина, Великобритания, Лондон, Владимир Зеленский, Риши Сунак, Twitter
23:27 08.02.2023 (обновлено: 10:14 09.02.2023)
Кадры объятий Зеленского с журналисткой обескуражили британцев
Пользователей Twitter разозлил кадр с объятиями президента Зеленского и журналистки
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости.
Читатели Bloomberg UK в Twitter
возмутились из-за кадра с объятиями президента Украины Владимира Зеленского и журналистки во время совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Риши Сунаком.
Издательство опубликовало видео, на котором украинская журналистка выражает сожаление, что не может обнять Зеленского, однако в ответ на это он спускается к ней со словами "Почему нет?". Читатели посчитали неуместным делать акцент на "шоу одного актера" вместо того, чтобы освещать, сколько денег налогоплательщиков уходит в карманы Зеленского.
"Теперь заголовки об объятиях. Мы так скоро будем знать все об этом Зеленском: с кем он обнимается, сколько человек он обнял и были ли они в масках", — заметил пользователь.
"А вы уверены, что это новость?" — уточнил второй.
"Британские СМИ стали какой-то шуткой", — добавил другой.
"Эта пресс-конференция больше напоминает шоу. Честно говоря, отличная комедия для просмотра", — с ироний написал еще один.
"А этот парень, действительно, хороший актер", — заметил пятый.
Великобритания
и Украина по итогам встречи выпустили совместную декларацию, в которой Лондон
пообещал и дальше помогать Киеву
.